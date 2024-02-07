Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію: коли він набере чинності

Оборонний комітет парламенту рекомендував прийняти документ без додаткових пропозицій. Рішення підтримали 243 нардепи.

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Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував прийняти урядовий законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Про це 7 лютого повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Комітет ВРУ з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації №10449. Відповідно відхилити всі альтернативні", — зазначив він.

Зі слів парламентаря, "за" проголосували 12 членів оборонного комітету. Ще п’ятеро депутатів утримались.

"Рішення без додаткових пропозицій комітету", — додав Железняк.

О 13:23 нардеп передав, що Верховна Рада підтримала в першому читанні мобілізаційний законопроєкт. "За" проголосували 243 депутати.

"Законопроєкт прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і набере чинності через місяць, тобто у квітні", — написав Железняк.

Нагадаємо, омбудсмен України Дмитро Лубінець заявляв, що законопроєкт №10449 має цілу низку "суперечливих норм". Зауваження до документа зайняли дев’ять сторінок.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради також оприлюднило свій висновок щодо мобілізаційного законопроєкту. Експерти теж мали деякі зауваження до запропонованих норм.