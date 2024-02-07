Легче списывать дроны: Зеленский подписал закон об имуществе в ВСУ

Ранее командир подразделения оформлял 40 документов, чтобы списать дрон-камикадзе. Благодаря решению нардепов и президента, теперь для этого нужен единый акт о списании.

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Вступил в действие закон 3411-IX, благодаря которому командиры Сил обороны получили возможность по упрощенной процедуре списывать имущество, которое вышло из строя во время боевых действий. Отныне командирам не придется проводить дополнительных согласований, чтобы списать, например, беспилотник, которым ударили по позициям российских оккупантов. Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, опубликована на портале Верховной Рады.

В карточке закона 3411-IX указано, что президент поставил подпись на документе 6 февраля.

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Подписанный документ касается внесения изменений в закон "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины". В частности, делаются определенные дополнения в статью 4 этого закона. В тексте указывается, что командиры получили полномочия самостоятельно списывать имущество, стоимостью до 100 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (до 1,7 млн грн). Для этого им достаточно издать соответствующий приказ.

Закон о списании имущества — какая стоимость вещей, которые списывают упрощенно Фото: Скриншот

Также указывается, что именно нужно делать, когда имущество уничтожается во время боевых действий. Командир составляет акт о списании, который в течение 30 дней утверждается командованием ВСУ и командующими других частей Сил обороны. Под актом должны стоять подписи не менее двух человек, которые стали свидетелями уничтожения имущества.

Закон о списании имущества — кто подписывает акт

Закон об имуществе ВСУ — детали

Отметим, закон об упрощении списания имущества в ВСУ народные депутаты приняли в октябре 2023 года. Ранее командиры, чтобы списать, например, БПЛА, должны были оформить до 40 "бумажек" — об этом написали на портале "Суспільного". Такое количество бумаг было необходимо, например, в случае применения на поле боя беспилотника с ориентировочной стоимостью до 2 млн грн. Подобное решение "облегчит службу наших воинов" — процитировали журналисты слова заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.

Напоминаем, 7 февраля украинские парламентарии приняли ряд законов, касающихся военных ВСУ и отдельных должностных лиц. Один из этих законов касается внесения изменений по сохранению генетического материала. Другой — увольнение члена Центральной избирательной комиссии, который два года войны прожил за границей.