Астрономы впервые обнаружили уникального пожирателя материи, который летит через космос

Ученые подтвердили прошлые предположения, что в космосе обнаружена одинокая черная дыра. Таким образом астрономы впервые обнаружили подобный объект и надеются найти еще больше таких же неуловимых пожирателей материи.

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Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Interesting Engineering.

Черные дыры, как известно, создаются после смерти массивных звезд. После своего создания они медленно поглощают окружающую материю, что помогает им расти и набирать массу. Но все черные дыры, которые известны астрономам имеют звезду-компаньона, что помогло обнаружить пожирателей материи.

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Несколько лет назад астрономы обнаружили загадочный темный объект, который летит через созвездие Стрельца в нашей галактике с помощью космического телескопа Хаббл. Возникло предположение, что это может быть первая одиночная черная дыра, которая летит через космос, не имеющая звезды –компаньона. Но друга группа астрономов заявила, что этот объект может быть на самом деле нейтронной звездой, созданной также после смерти массивной обычной звезды.

Новый анализ данных космических телескопов Хаббл и Gaia предоставил больше доказательств в пользу того, что это все же одинокая черная дыра. Подтвердить прошлые выводы астрономам удалось после того, как черная дыра прошла на фоне звезды, которая не является ее компаньоном и свет последней был сильно искажен гравитацией поглотителя материи.

Астрономы говорят, что этот объект является первой и единственной подтвержденной одиночной черной дырой. Исследование показало, что масса представителя неуловимого типа черных дыр, примерно в 7 раз больше, чем у Солнца. Таким образом она не может быть нейтронной звезды, ведь эти объекты не имеют такой большой массы.

Таким образом новое открытие указывает на то, что черные дыры могут существовать без звезд-компаньонов, но именно из-за этого подобные объекты очень сложно обнаружить. Астрономы считают, что таких неуловимых черных дыры может быть очень много в космосе и их поможет обнаружить космический телескоп Нэнси Грейс Роман, запуск которого запланирован на 2027 год.

Как уже писал Фокус, крупнейшая структура во Вселенной, которой не должно существовать, оказалась больше, чем предполагали ученые. Астрофизики определили, что Великая стена Геркулес -Северная Корона, охватывающая 10% видимого космоса, на самом деле имеет больший размер и находится ближе к Земле, чем предполагалось.

Также Фокус писал о том, что зонд NASA, который летит к "троянцам" Юпитера, выяснил, что один из известных астероидов имеет необычную форму.