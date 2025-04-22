Астрономи вперше виявили унікального пожирача матерії, який летить через космос

Учені підтвердили минулі припущення, що в космосі виявлено самотню чорну діру. Таким чином астрономи вперше виявили подібний об'єкт і сподіваються знайти ще більше таких самих невловимих пожирачів матерії.

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Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Interesting Engineering.

Чорні діри, як відомо, створюються після смерті масивних зірок. Після свого створення вони повільно поглинають навколишню матерію, що допомагає їм рости і набирати масу. Але всі чорні діри, які відомі астрономам мають зірку-компаньйона, що допомогло виявити пожирачів матерії.

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Кілька років тому астрономи виявили загадковий темний об'єкт, який летить через сузір'я Стрільця в нашій галактиці за допомогою космічного телескопа Габбл. Виникло припущення, що це може бути перша поодинока чорна діра, яка летить через космос, що не має зірки-компаньйона. Але інша група астрономів заявила, що цей об'єкт може бути насправді нейтронною зіркою, створеною також після смерті масивної звичайної зірки.

Новий аналіз даних космічних телескопів Габбл і Gaia надав більше доказів на користь того, що це все ж таки самотня чорна діра. Підтвердити минулі висновки астрономам вдалося після того, як чорна діра пройшла на тлі зірки, що не є її компаньйоном і світло останньої було сильно спотворене гравітацією поглинача матерії.

Астрономи кажуть, що цей об'єкт є першою і єдиною підтвердженою одиночною чорною дірою. Дослідження показало, що маса представника невловимого типу чорних дір, приблизно в 7 разів більша, ніж у Сонця. Таким чином вона не може бути нейтронною зіркою, адже ці об'єкти не мають такої великої маси.

Таким чином нове відкриття вказує на те, що чорні діри можуть існувати без зірок-компаньйонів, але саме через це подібні об'єкти дуже складно виявити. Астрономи вважають, що таких невловимих чорних дір може бути дуже багато в космосі і їх допоможе виявити космічний телескоп Ненсі Грейс Роман, запуск якого заплановано на 2027 рік.

Як уже писав Фокус, найбільша структура у Всесвіті, якої не повинно існувати, виявилася більшою, ніж припускали вчені. Астрофізики визначили, що Велика стіна Геркулес-Північна Корона, що охоплює 10% видимого космосу, насправді має більший розмір і розташована ближче до Землі, ніж передбачалося.

Також Фокус писав про те, що зонд NASA, який летить до "троянців" Юпітера, з'ясував, що один з відомих астероїдів має незвичайну форму.