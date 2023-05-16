Настоящий код да Винчи: мог ли Леонардо спрятать дату конца света в своих картинах

Предусматривал ли Леонардо да Винчи конец света? Исследовательница из Ватикана утверждает, что да, спрятав подсказки о дате на своих картинах "Тайная вечеря".

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Леонардо да Винчи, известный художник 15-го века, связан с пророчествами о конце света, как сообщают интернет-источники. Спекулятивные таблоиды утверждают, что в его знаменитой картине "Тайная вечеря" спрятаны подсказки, напоминающие пасхальное яйцо для поклонников апокалипсиса. Ватиканская исследовательница Сфорца Галиция, сделавшая это утверждение в 2010 году, подчеркнула, что код да Винчи действительно существует, хотя он отличается от того, который популяризировал Дэн Браун, пишет IFLScience.

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Галиция, эксперт по рукописям да Винчи из Калифорнийского университета, утверждает, что эрудит предсказал наступление конца света 21 марта 4006 года, намеренно скрыв это послание, чтобы избежать ответной реакции.

Однако точный характер этого послания остается неясным. Что касается заявления Галиции о решении "математической и астрологической" загадки, стоит отметить, что доказательная база этого утверждения сродни простому заявлению о доверии.

Галиция пришла к такому выводу после анализа гобелена "Тайная вечеря" по оригинальным эскизам да Винчи, который был подарен Людовику XIII Французскому. Кроме того, Галиция упомянула, что подсказки были скрыты в окне над Христом. Однако помимо этих утверждений, существует минимальное количество материалов, доступных для анализа.

Ближе к концу жизни да Винчи проявил интерес к апокалиптическим событиям, о чем свидетельствуют его многочисленные изображения катаклизмических сцен. Эти сцены изображают огненные потоки, низвергающиеся с неба, и кипящие моря, сопровождаемые заметками о появлении облаков.

На сайте Royal Collection Trust объясняется, что в последние годы жизни да Винчи неоднократно обращался к теме катаклизмической бури, поглощающей пейзаж, как в своих рисунках, так и в записях.

Это увлечение смертью и разрушением можно рассматривать как интроспективное выражение художника, приближающегося к концу своего пути. Стоит отметить, что да Винчи был свидетелем безвременной кончины или разрушения некоторых из своих самых великолепных творений, что привило ему глубокое понимание непостоянства всего сущего, даже самой Земли.

Некоторые комментаторы предполагают, что на этих рисунках изображены события эпохи да Винчи, такие, как бури и землетрясения. Однако исторические исследования не смогли обнаружить доказательств, подтверждающих эти утверждения. В записях да Винчи к "Потопу" изображены апокалиптические сцены:

"Пусть будет виден темный и мрачный воздух, колеблемый порывами встречных ветров, густой от непрекращающегося дождя, смешанного с градом, и несущий туда и сюда бесконечное количество ветвей, сорванных с деревьев и смешанных с бесчисленными листьями, — говорится в его записках. — Повсюду видны почтенные деревья, вырванные с корнем и вырванные с корнем яростью ветров, и фрагменты гор, уже иссеченные потоками, падающие в эти потоки и захлебывающиеся в их долинах, пока вздувшиеся реки не переполнят и не затопят обширные земли и их жителей".

Мартин Клейтон, глава отдела гравюр и рисунков Королевского коллекционного фонда, подчеркнул, что работа да Винчи отражает его осознание преходящей природы человечества и конечного разрушения всего сущего. Однако крайне маловероятно, что это разрушение произойдет 21 марта 4006 года.

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