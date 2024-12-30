Библейское чудо: ученые воскресили дерево из 1000-летнего семени, найденного в пещере

Исследователи считают, что воскрешенное дерево на самом деле может иметь корни в библейской истории.

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В 1980-х годах в пещере в Иудейской пустыне было обнаружено удивительное семя, датированное периодом между 993 и 1202 годами нашей эры. Позже ученым удалось "воскресить его" и прорастить дерево высотой почти 3 метра, которое, по словам ученых, связано с родом деревьев, упоминающихся в Библии, пишет IFLScience.

Дерево получило название Шеба и представляло собой неизвестный ранее вид дерева, который ученые идентифицировали как принадлежащий к роду Commiphora — член семейства ладанниковых и миртовых (Burseraceae). Отметим, что сегодня в этом семействе насчитывается около 200 живых видов растений, которые особенно распространены в Африке, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове, а также ценятся за богатые ароматические смолы и этноботаническое использование.

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Семя, из которого выросло дерево Шеба, датируется периодом между 993 и 1202 годами нашей эры. За последние 14 лет Шеба выросла в дерево высотой почти 3 метра, что позволило ученым впервые описать его характеристики. Исследователи секвенировали ДНК и провели филогенетический анализ, результаты указывают на то, что Шеба, похоже, отличается от всех ранее исследованных видов. Ее ближайшими известными родственниками являются Commiphora angolensis, C. neglecta и C. tenuipetiolata.

Теперь ученые полагают, что дерево является единственным выжившим представителем ранее вымершей популяции деревьев из региона Южного Леванта, который охватывал территорию современных Израиля, Палестина и Иордании.

По словам ведущего автора исследования, доктора Сары Саллон из Медицинской организации Хадасса в Израиле, изначально они с коллегами полагали, что Шеба является примером исторического "Иудейского бальзама" — дерева, которое ценилось за свой аромат в древности. Отметим, что именно этот вид деревьев был подробно описан греческими и римско-византийскими авторами четвертого века до нашей эры по восьмой век нашей эры.

Однако анализ показал, что Шеба на самом деле не содержит каких-либо ароматических соединений, а потому изначальное предположение кажется маловероятным. По словам Саллон, тогда ученые обратились ко второй гипотезе для объяснения идентичности древнего проросшего сеянца коммифоры. Ученые полагают, что Шеба, вероятно, может быть примером растения, из которого была извлечена библейская "цори" — смола, ассоциирующаяся с исцелением в Бытии, Иеремии и Иезекииле.

Отметим, что идея о том, что Шеба может быть живым примером этого давно потерянного, но ценимого дерева, подтверждается тем фактом, что само семя было найдено в пещере в долине Мертвого моря и Иордана.

Ученые также провели фитохимический анализ листьев и смолы дерева, результаты указывают, что оно богато пентациклическими тритерпеноидами, соединением, связанным с заживлением ран, а также противовоспалительными, антибактериальными и противораковыми свойствами. Команда также обнаружила в листьях Шебы высокий уровень, коло 30%, сквалена, органического соединения, используемого для ухода за кожей.

Еще одной загадкой является то, как именно семя попало в пещеру, где позже его обнаружили ученые. Некоторые полагают, что оно было отложено животным, однако другие — не исключают, что семя сохранялось людьми.

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