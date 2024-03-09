Артефакт давніх часів: учені виявили найстаріше оливкове дерево у світі

Визначення віку оливкових дерев є непростим завданням, тому коли вчені виявили серед них найстарішого у світі представника, їхньому здивуванню не було меж.

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У маленькому селі Бшалех на півночі Лівану кілька оливкових дерев, просочених місцевими легендами і прозваних "Ноєвими деревами", вважалися тисячолітніми, що і пов'язало їх з біблійною історією про Ноєвий ковчег. Однак недавні наукові дослідження пролили світло на реальний вік цих рослин, виявивши значно більше унікальних рис деяких із них, ніж вони могли очікувати, пише The New York Times.

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Датування оливкових дерев — нелегке завдання, оскільки вони ростуть нерівномірно і часто мають порожнисті або багатостовбурні стовбури, що унеможливлює читання їхнього віку за зрізом і розмиває межі їхньої історії. На відміну від багатьох інших дерев, оливи не завжди мають чіткі річні кільця росту, що ускладнює завдання дендрохронологів — спеціалістів з вікових кілець дерев, з визначення їхнього віку. Попередні спроби датувати ці дерева за їхнім діаметром і зовнішнім виглядом часто призводили до серйозних неточностей, йдеться в дослідженні.

Щоб подолати ці перешкоди за допомогою сучасних технологій, команда вчених вирушила в Бшаалех. Для визначення віку дерева вони використали метод датування за вуглецем-14, під час якого вимірюється розпад радіоактивного вуглецю в найстарішій деревині. Цей метод, хоча і є непростим з огляду на складну структуру дерев, дав вченим можливість прорахувати їхній вік. Серед досліджених дерев знайшлося одне, яке спостерігало за тисячолітньою історією людства, поряд з іншими, вік яких становить кілька століть, роблячи його найстарішим оливковим деревом у світі, віком понад 1100 років.

Ці дерева — не просто рослини; вони є символом самобутності та гордості місцевих жителів, а їхні плоди відіграють головну роль у щорічному зборі врожаю в громаді. І хоча вони, можливо, не такі стародавні, як вважалося раніше, їхня культурна спадщина, як і раніше, велика.

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