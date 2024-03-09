Артефакт древних времен: ученые обнаружили самое старое оливковое дерево в мире

Определение возраста оливковых деревьев является непростой задачей, поэтому когда ученые обнаружили среди них самого старого в мире представителя, их удивлению не было предела.

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В маленькой деревне Бшалех на севере Ливана несколько оливковых деревьев, пропитанных местными легендами и прозванных "Ноевыми деревьями", считались тысячелетними, что и связало их с библейской историей о Ноевом ковчеге. Однако недавние научные исследования пролили свет на реальный возраст этих растений, обнаружив куда больше уникальных черт некоторых из них, чем они могли ожидать, пишет The New York Times.

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Датировка оливковых деревьев — нелегкая задача, поскольку они растут неравномерно и часто имеют полые или многоствольные стволы, что делает чтение их возраста по срезу невозможным и размывает границы их истории. В отличие от многих других деревьев, оливы не всегда имеют четкие годовые кольца роста, что усложняет задачу дендрохронологов — специалистов по возрастным кольцам деревьев, по определению их возраста. Предыдущие попытки датировать эти деревья по их диаметру и внешнему виду часто приводили к серьезным неточностям, говорится в исследовании.

Чтобы преодолеть эти препятствия с помощью современных технологий, команда ученых отправилась в Бшаалех. Для определения возраста дерева они использовали метод датирования по углероду-14, при котором измеряется распад радиоактивного углерода в самой старой древесине. Этот метод, хотя и является непростым, учитывая сложную структуру деревьев, дал ученым возможность просчитать их возраст. Среди исследованных деревьев нашлось одно, которое наблюдало за тысячелетней историей человечества, наряду с другими, возраст которых составляет несколько столетий, делая его самым старым оливковым деревом в мире, возрастом более 1100 лет.

Эти деревья — не просто растения; они являются символом самобытности и гордости местных жителей, а их плоды играют главную роль в ежегодном сборе урожая в общине. И хотя они, возможно, не такие древние, как считалось раньше, их культурное наследие по-прежнему велико.

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