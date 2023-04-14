Динозавр Руки-ножницы. Ученые нашли окаменелость экстраординарного предка современных птиц
Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.
Археологи обнаружили древние зубы в трех графствах в Великобритании. Они считают, что древнее животное, которому принадлежали окаменелости, жило здесь 168 миллионов лет назад, пишет Daily Mail.
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Найденные останки могут быть самыми древними известными в мире доказательствами существования теризинозавра и троодонтида и представлять одних из самых древних родственников птиц, когда-либо обнаруженных.
Известно, что теризинозавр жил в конце мелового периода около 70 млн. лет назад и был одним из последних и крупнейших представителей своей уникальной группы. Впервые его останки обнаружили в Монголии.
Троодонтиды жили в юрском и меловом периодах на территории Северной Америки, Европы и Азии. Преимущественно небольшими пернатыми динозаврами.
Эти динозавры числятся одними из ближайших родственников современных птиц, они эволюционировали в бессчетные виды в течение среднего юрского периода. Однако окаменелостей с этого периода существует не так много.
Загадочные зубы, некоторые из которых найдены еще в 1970-х годах, а другие недавно, удалось идентифицировать с помощью новаторских методов машинного обучения, примененных исследователями из Музея естествознания и Биркбекского колледжа.
Ведущий исследователь Саймон Уиллс, аспирант Музея естествознания, рассказывает: "Вместе с окаменелостями, найденными в других местах, это исследование свидетельствует о том, что в то время группа Maniraptora (группа ящеротазовых динозавров подряда тероподы, которая включает и "нептичьих" динозавров и предков современных птиц, — ред.) уже достигла глобального распространения. Зубы, которые вы изучили, являются единственными окаменелостями троодонтида и теризинозавра, когда-либо найденными в Великобритании, и в то же время древнейшими доказательствами существования этих динозавров в мире".
Чтобы использовать метод машинного обучения, исследователи сначала создали 3D-модель каждого зуба с помощью компьютерной томографии, чтобы искусственный интеллект мог интерпретировать информацию об окаменелости.
Причиной дополнительных шагов стал небольшой размер находок. Зубы были настолько малы, что измерить вручную их не получилось.
Исследователи отмечают, что с последующими технологическими инновациями, вероятно, машинное обучение станет более распространенным и поможет разгадать еще больше тайн палеонтологии.
Ранее мы рассказывали, что исследователям удалось обнаружить первый в истории череп динозавра вида Diamantinasaurus matildae. Ему почти 100 млн лет.
А также Фокус писал, как, на первый взгляд, камень оказался яйцом динозавра, которому 60 млн лет.