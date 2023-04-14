Динозавр Руки-ножницы. Ученые нашли окаменелость экстраординарного предка современных птиц

Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.

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Археологи обнаружили древние зубы в трех графствах в Великобритании. Они считают, что древнее животное, которому принадлежали окаменелости, жило здесь 168 миллионов лет назад, пишет Daily Mail.

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Найденные останки могут быть самыми древними известными в мире доказательствами существования теризинозавра и троодонтида и представлять одних из самых древних родственников птиц, когда-либо обнаруженных.

Известно, что теризинозавр жил в конце мелового периода около 70 млн. лет назад и был одним из последних и крупнейших представителей своей уникальной группы. Впервые его останки обнаружили в Монголии.

Троодонтиды жили в юрском и меловом периодах на территории Северной Америки, Европы и Азии. Преимущественно небольшими пернатыми динозаврами.

Эти динозавры числятся одними из ближайших родственников современных птиц, они эволюционировали в бессчетные виды в течение среднего юрского периода. Однако окаменелостей с этого периода существует не так много.

Загадочные зубы, некоторые из которых найдены еще в 1970-х годах, а другие недавно, удалось идентифицировать с помощью новаторских методов машинного обучения, примененных исследователями из Музея естествознания и Биркбекского колледжа.

Карта, где удалось обнаружить останки этих видов динозавров Фото: Trustees of the Natural History Museum, London

Ведущий исследователь Саймон Уиллс, аспирант Музея естествознания, рассказывает: "Вместе с окаменелостями, найденными в других местах, это исследование свидетельствует о том, что в то время группа Maniraptora (группа ящеротазовых динозавров подряда тероподы, которая включает и "нептичьих" динозавров и предков современных птиц, — ред.) уже достигла глобального распространения. Зубы, которые вы изучили, являются единственными окаменелостями троодонтида и теризинозавра, когда-либо найденными в Великобритании, и в то же время древнейшими доказательствами существования этих динозавров в мире".

Чтобы использовать метод машинного обучения, исследователи сначала создали 3D-модель каждого зуба с помощью компьютерной томографии, чтобы искусственный интеллект мог интерпретировать информацию об окаменелости.

Зубы были настолько малы, что измерить вручную их не получилось Фото: Trustees of the Natural History Museum, London

Причиной дополнительных шагов стал небольшой размер находок. Зубы были настолько малы, что измерить вручную их не получилось.

Исследователи отмечают, что с последующими технологическими инновациями, вероятно, машинное обучение станет более распространенным и поможет разгадать еще больше тайн палеонтологии.

Ранее мы рассказывали, что исследователям удалось обнаружить первый в истории череп динозавра вида Diamantinasaurus matildae. Ему почти 100 млн лет.

А также Фокус писал, как, на первый взгляд, камень оказался яйцом динозавра, которому 60 млн лет.