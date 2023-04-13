Первый и уникальный. Исследователям удалось найти череп динозавра возрастом почти 100 млн лет

Титанозавры, в том числе патоготитаны, в Меловом периоде бродили почти по всем уголкам мира. Несмотря на их глобальное распространение и количество, лишь несколько видов хорошо сохранились.

Related video

Один вид, Diamantinasaurus matildae, известен по трем определенным образцам, а теперь в Австралии нашли еще один, включающий почти полный череп с некоторыми интересными, ранее неизвестными особенностями. Об этом пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Новый образец D. matildae, которого назвали Энн, имеет удивительное сходство с другим видом динозавров, Sarmientosaurus musacchioi, из Аргентины. В частности, очень маленькие конусообразные зубы, похожие на долото. Исследователи также обнаружили сходство в структуре костей черепа и затылка.

"Этот череп дает нам редкое представление об анатомии этого огромного завропода, жившего на северо-востоке Австралии почти 100 миллионов лет назад, — сказал доктор Стивен Поропат, ведущий исследователь и палеонтолог из Кертинского университета. — Наше исследование показывает, что Diamantinasaurus был одним из" самых примитивных "титанозавров. Лучше поняв этот вид, можно объяснить, почему титанозавры были столь успешными, распространенными по всему миру, вплоть до конца Эпохи динозавров".

Реконструкция черепа динозавра Фото: Propat, S et al. (2023)

Команда провела компьютерную томографию фрагментов образца черепа. Весь череп имеет длину около 50 сантиметров и показывает большую часть левой стороны головы, хотя правой почти нет. Останки нашли в 2018 году на станции Элдерсли, близ Уинтона в Квинсленде, Австралия.

Это редкая находка черепа завропода. Несмотря на то, что скелет патаготитана составили из шести особей, его глава, которая сейчас выставлена в Лондонском музее естествознания, должна была иметь реплику, созданную на основе схожих видов, поскольку ни одной настоящей главы патаготитана никогда не выявляли раньше.

Исследователи считают, что эти кости подтверждают теорию о существовании сухопутного моста между Австралией и Южной Америкой, соединяющим континенты через Антарктиду.

Удивительное сходство между морфологией черепа Diamantinasaurus matildae и Sarmientosaurus musacchioi подтверждает теорию о том, что эти два вида тесно связаны между собой. Известно, что они существовали в один и тот же период времени около 95 миллионов лет назад, и вполне возможно, что даже вместе путешествовали по Южному полушарию.

Ранее Фокус рассказывал, что мамонты эволюционировали на молекулярном уровне, чтобы получить густую шерсть и маленькие ушки.