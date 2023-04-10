Эволюционировали на молекулярном уровне: шерстистые мамонты не всегда были "пушистыми"

Ученые из Центра палеогенетики Стокгольмского университета и Шведского музея естествознания провели новое исследование генома шерстистого мамонта, одного из известнейших вымерших животных.

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Исследование показало, что шерстистые мамонты эволюционировали, чтобы получить более густую шерсть, большие жировые отложения и меньшие уши в течение 700 000 лет, когда они бродили по сибирским степям, бросая вызов общепринятому представлению об этих существах. Исследовательская группа сравнила геномы 23 сибирских шерстистых мамонтов с 28 современными геномами азиатских и африканских слонов, проливая свет на то, что делает мамонта шерстистым мамонтом на молекулярном уровне, сообщают Daily Mail.

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Шерстистый мамонт — одно из самых известных вымерших существ, близкое к современному слону. Массивное млекопитающее весило около шести тонн и достигало около 4-х метров высотой, его обычно изображают с огромными клыками и тяжелым шерстяным покровом. Однако новое исследование генома предполагает, что первые шерстистые мамонты, возможно, не были такими пушистыми, как считалось ранее.

Эксперты сравнили геномы шерстистых мамонтов с геномами современных слонов, их ближайших родственников, чтобы лучше понять, что делает мамонта шерстистым мамонтом Фото: Jens Lasthein

Согласно исследованию, проведенному учеными из Центра палеогенетики Стокгольмского университета и Шведского музея естествознания, шерстистые мамонты эволюционировали к пушистой шерсти, большим жировым отложениям и меньшим ушам в течение 700 000 лет, когда они блуждали. Эксперты сравнили геномы шерстистых мамонтов с геномами современных слонов, их ближайших родственников, чтобы лучше понять, что делает мамонта шерстистым мамонтом.

Ведущий автор исследования Дэвид Диес-дель-Молино объясняет: "Шерстистые мамонты имеют некоторые очень характерные морфологические особенности, такие как густой мех и маленькие уши, которые вы, очевидно, ожидаете, исходя из того, как выглядят замороженные образцы. Но есть также многие другие адаптаций, таких как жировой обмен и восприятие холода, которые не столь очевидны, поскольку происходят на молекулярном уровне.

В исследовании проанализировали геномы 23 сибирских шерстистых мамонтов, 22 из которых жили в течение последних 100 000 лет, а 23-й принадлежал одному из древнейших известных шерстистых мамонтов — чукотскому, жившему примерно 700 000 лет назад. Сравнив геномы этих мамонтов с геномами современных слонов, исследователи смогли определить, что многие из определяющих черт шерстистого мамонта — такие, как густой мех, жировой обмен и способность воспринимать холод — вероятно, уже присутствовали, когда шерстистый мамонт впервые разошелся со своим предком.

Однако новое исследование генома предполагает, что первые шерстистые мамонты, возможно, не были такими пушистыми, как считалось ранее Фото: Ian Watts

Степной мамонт был совсем другим видом и не был шерстистым мамонтом. Он появился примерно 1,8 миллиона лет назад. Однако эти отличительные черты шерстистого мамонта развились дальше и стали более выраженными у потомков чукотских мамонтов.

"Древнейшие шерстистые мамонты не были полностью эволюционно развиты, — говорит соавтор исследования Любовь Дален, профессор эволюционной геномики в Центре палеогенетики. — У них, возможно, были большие уши, а их шерсть была другой — возможно, менее теплоизоляционной и пушистой по сравнению с более поздними шерстистыми мамонтами".

Кроме того, что исследование проливает новый свет на эволюцию шерстистых мамонтов, оно также обнаружило гены, адаптированные к жизни в холодной среде, такие как метаболизм и накопление жира. Некоторые из этих генов являются общими для современных арктических млекопитающих, таких как северные олени и белые медведи.

Степной мамонт был совсем другим видом Фото: Current Biology

В общем, исследование позволяет заглянуть в генетику шерстистого мамонта и поможет исследователям лучше понять, как это культовое животное приспособилось к жизни в сибирских степях. Хотя все мамонты, геномы которых проанализировали в исследовании, собранные в Сибири, ученые надеются расширить свои исследования в будущем и сравнить североамериканские шерстистые мамонты, что может дать еще более широкую картину эволюции этого животного.

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