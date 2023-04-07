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Технологии и наука

Диего бродил по США. Ученые обнаружили уникально сохранившиеся останки древнего хищника в штате Айова

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Фото: Iowa State University | Исследователям удалось обнаружить череп саблезубого кота на юго-западе штата Айова

Смилодон — это вымерший вид древних котовых, известный своими огромными зубами. Обычно именно их подразумевают, когда говорят о саблезубых тиграх, хотя и близкими родственниками полосатых они и не являются.

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Исследователям удалось обнаружить череп саблезубого кота на юго-западе штата Айова (США). Благодаря этому впервые можно утверждать то, что в конце Ледникового периода между 13605 и 13460 годами до н. э. доисторический хищник бродил по этой территории, пишет HeritageDaily.

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Смилодоны — это вымершие древние коты, славящиеся своими большими зубами. И хотя "саблезубым тиграм" приписывают значительные размеры, на самом же деле они были примерно такие, как современные африканские львы. А их куций хвост напоминал такой, как в рыси.

Род этих котовых назвали в 1842 году, а открыли примерно в 1830-х годах. В это время в Бразилии удалось обнаружить окаменелости древнего хищника. Название означает "скальпель" или "обоюдоострый нож" в сочетании с "зубом".

Археологам удалось обнаружить хорошо сохранившийся череп на юго-западе штата Айова. Находка позволяет по-другому взглянуть на вымерший вид, пока его представители бродили по земле примерно 12-13 тысяч лет назад.

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Смелодоны – это вымершие древние коты, славящиеся своими большими зубами
Фото: Вики

Считается, что это череп взрослой особи в возрасте 2-3 лет. Благодаря сравнению с другими найденными останками удалось обнаружить, что это животное было самцом весом примерно 249 кг.

По словам Мэтью Хилла, доцента кафедры археологии Университета штата Айова, найденный череп очень велик.

Он добавляет: "Череп — это очень важная находка. Останки этого животного достаточно разбросаны и обычно представлены отдельно зубом или костью. Этот череп в почти идеальном состоянии. Он необыкновенный".

Команда из Северо-Западного университета штата Миссури использовала радиоуглеродный анализ и обнаружила, что древний хищник скончался в конце Ледникового периода между 13605 и 13460 годами назад. То есть это один из последних известных на сегодня саблезубых кошек, проживавших еще до повышения температуры на планете.

В те же территории штата была настоящим парком с небольшими участками, покрытыми деревьями, которые чередовались с травянистыми полянами. Древние кошки жили вместе с другими вымершими животными. Однако исследователям доподлинно неизвестно, как именно и из-за чего погибло именно это животное.

Специалисты предполагают, что разгадка кроется в сломанном икле хищника. Или по крайней мере подсказка к ней. Они выдвигают теорию, что смилодон получил серьезную травму во время охоты, которая в конце концов оказалась для него смертельной спустя некоторое время.

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