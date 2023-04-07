Дієго бродив по США. Вчені виявили унікально збережені останки древнього хижака в штаті Айова

Смілодон — це вимерлий вид древніх котових, що відомий своїми величезними зубами. Зазвичай саме їх мають на увазі, коли говорять про шаблезубих тигрів, хоча й близькими родичами смугастих вони і не є.

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Дослідникам вдалося виявити череп шаблезубого кота на південному заході штату Айова (США). Завдяки цьому вперше можна стверджувати про те, що наприкінці Льодовикового періоду між 13 605 І 13 460 роками до н. е. доісторичний хижак бродив по цій території, пише HeritageDaily.

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Смілодони — це вимерлі древні котові, що славляться своїми великими зубами. І хоча "шаблезубим тиграм" приписують значні розміри, насправді ж вони були приблизно такі, як сучасні африканські леви. А їхній куций хвіст нагадував такий, як у рисі.

Рід цих котових назвали у 1842 році, а відкрили приблизно в 1830-х роках. Саме тоді у Бразилії вдалося виявити скам'янілості древнього хижака. Назва ж означає скальпель" або "двосічний ніж" у поєднанні із "зубом".

Археологам вдалося виявити доволі добре збережений череп на південному заході штату Айова. Знахідка дозволяє по-іншому глянути на вимерлий вид, поки його представники бродили по землі приблизно 12-13 тисяч років тому.

Смілодони — це вимерлі древні котові, що славляться своїми великими зубам Фото: Вікіпедія

Вважається, що це череп дорослої особини віком 2-3 роки. Завдяки порівнянню з іншими знайденими останками вдалося виявити, що ця тварина була самцем вагою приблизно 249 кг.

За словами Метью Хілла, доцента кафедри археології Університету штату Айова, знайдений череп дуже великий.

Він додає: "Череп — це дуже важлива знахідка. Останки цієї тварини доволі розкидані і зазвичай представлені окремо зубом або кісткою. Цей череп в майже ідеальному стані. Він надзвичайний".

Команда з Північно-Західного університету штату Міссурі використала радіовуглецевий аналіз і виявила, що древній хижак помер наприкінці Льодовикового періоду між 13 605 і 13 460 роками тому. Тобто це один з останніх відомих на сьогодні шаблезубих котів, які проживали ще до підвищення температури на планеті.

У ті сами територія штату була справжнім парком з невеликими ділянками, покритими деревами, які чергувалися з трав'янистими галявинами. Древні коти жили разом з іншими вимерлими тваринами. А проте дослідникам достеменно невідомо, як саме і через що загинула саме ця тварина.

Фахівці припускають, що розгадка криється у зламаному іклі хижака. Або ж принаймні підказка до неї. Вони висувають теорію, що смілодон отримав серйозну травму під час полювання, яка зрештою виявилася для нього смертельною через деякий час.

Раніше Фокус розповідав про ще одну древню тварину, сліди якої абсолютно випадково виявив відвідувач ресторану. Під час вечері дослідник помітив десяток рівномірно розташованих відбитків на кам'яній підлозі у відкритому дворику, які розбудили в ньому зацікавленість.

А також ми писали про камінь, який насправді виявився яйцем динозавра. Йому близько 60 млн років, і дізналися про це завдяки щасливому випадку.