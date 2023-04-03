"Камінь", що містить приголомшливий агат, виявився яйцем динозавра, якому 60 млн років

У 1883 році до Колекції мінералів Музею природознавства зареєстрували неймовірно красивий мінерал агат. І все було б спокійно, якби через 175 років через справжню випадковість вчені не виявили, що це яйце динозавра.

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У 1883 році Колекція мінералів Музею природознавства поповнилася каменем близько 15 см в діаметрі. Його форма була майже повністю сферична, а проте в іншому він залишався доволі непомітним. До одного дня, пише IFLScience.

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Незвичні відтінки світло-рожевого та білого кольорів всередині одного разу привернули увагу Робіна Хансена, одного з кураторів мінералів у музеї, який допоміг підготувати зразок. Його відібрали для виставки у 2018 році. Пізніше ця поїздка на виставку мінералів у Франції допомогла розкрити значення каменю.

"Коли я оглядав виставку, один продавець показав мені агатове яйце динозавра, яке мало форму кулі, тонку шкаралупу і темний агат посередині, — розповідає Хансен. — Це був момент, коли я подумав: "Зачекайте хвилинку, воно дуже схоже на те, яке ми щойно виставили в музеї!".

У 1883 році Колекція мінералів Музею природознавства поповнилася каменем близько 15 см в діаметрі Фото: Trustees of the Natural History Museum, London

Опісля мінерал детальніше вивчили фахівці музею, які вивчають динозаврів. Дослідники зійшлися на тому, щоб провести комп'ютерну томографію зразка і глянути, що воно може про себе розповісти. На жаль, щільність агату означала, що комп'ютерна томографія не змогла виділити жодних дрібних деталей.

А проте команда погодилася: тонкий шар навколо агату схожий на оболонку. Вони виявили, що зовнішня сторона зразка вказує, що тут "зібрано" більш ніж один об'єкт.

Мінерал, а точніше яйце динозавра, виявили в Індії. Своїми розміром, формою і особливостями поверхні він схожий на інші приклади яєць титанозавра з Китаю та Аргентини.

Вважається, що яйце датується 60 мільйонами років тому, коли титанозаври були найпоширенішими динозаврами, що жили в Індії. Відомо, ці древні тварини, попри свої величезні розміри, відкладали 30-40 яєць і не мали жодної батьківської турботи про своїх нащадків та гніздилися, як птахи. Про це Фокус розповідав раніше.

Цей зразок є чудовим прикладом того, чому музейні колекції настільки важливі Фото: Trustees of the Natural History Museum, London

"Цей зразок є чудовим прикладом того, чому музейні колекції настільки важливі, — пояснив Хансен. — Його вдалося каталізувати та ідентифікувати як агат у 1883 році, використовуючи наукові знання, доступні на той час. Однак тільки зараз ми визначили, що цей зразок — щось особливе. Агат заповнив цю сферичну структуру, яка виявилася яйцем динозавра".

Команда дослідників вважає, що це сталося через вулканічну активність. Вона призвела до того, що після виверження яйце опинилося в застиглій вулканічній породі. Внутрішні структури з часом розклалися, і багата на кремнезем вода пробилася б крізь скелю в порожнину яйця, створивши той смугастий агат, який ми бачимо сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, чому нам потрбіно переосмислити образ тиранозавра. Виявляється, він не такий, якого нам показують в голівудських фільмах.

А також ми розповідали про неймовірне відкриття. Вченим вдалося знайти вени динозавра, як досі заповнені кров'ю.