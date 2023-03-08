Обнаружены вены динозавра, жившего 80 млн лет назад: они до сих пор заполнены кровью

Археологи всегда радуются, когда удается найти останки динозавров, однако настоящим праздником считается обнаружение остатков мягких тканей, которые каким-то магическим способом сохранились до наших дней.

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Некоторое время назад специалистам из Университета штата Северная Каролина удалось обнаружить структуры, напоминавшие кровеносные сосуды. Они принадлежали 80-миллионному гадрозавру. Эти древние животные обитали в Северной Америке во время позднего мелового периода в нынешней формации Вудбери примерно 80-78 миллионов лет назад и были травоядными. А их невероятный "утиный" клюв имел длину 9 метров. Об этом рассказывает IFLScience.

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Позже они опубликовали собственное исследование, где результаты показали, что эти структуры вероятнее всего являются реликтами настоящих кровеносных сосудов и работали как транспортные сообщения для кровеносной системы динозавра, а не просто биопленка, оставшаяся вследствие бактерий или других загрязнителей.

Это удалось подтвердить благодаря детальному анализу имеющегося образца. Ученые прибегли к масс-спектроскопии высокого разрешения и обнаружили несколько белков, а именно миозин, обычно составляющих кровеносных систем.

[ + – ] Кровеносные сосуды древнего динозавра Фото: M. Schweitzer, NC State University

Как для миллионного возраста, кровеносные сосуды сохранились удивительно хорошо. Прозрачные и немного гибкие на ощупь, эти структуры все еще имеют форму, которую можно ожидать от вен животных.

Эта находка считается чрезвычайной не только потому, что сохранила информацию о древних животных, живших тысячи и миллионы лет назад, но как доказательство возможности органических структур, таких как кровеносные сосуды и клетки, сохраниться в течение длительного периода невредимыми.

Тим Клиланд, автор исследования и молекулярный палеонтолог из Техасского университета в Остине, сказал: "Это исследование – первый прямой анализ кровеносных сосудов вымершего организма. Он позволяет получить информацию, какие изменения с такими органическими структурами происходят во время окаменения. А это из своей стороны откроет новые пути для изучения эволюционных связей вымерших организмов. Кроме того, позволит выявить значительные модификации белков и определить, когда они могли возникнуть в этих организмах".

Ученым удалось исследовать не только кровеносные системы динозавров, но и удивительно хорошо сохранившуюся кожу древних обитателей планеты. Все эти находки позволяют получить больше информации об истории развития белков в течение 80 миллионов лет, а также, как именно они помогают животным адаптироваться к окружающей среде и изменениям в ней.

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