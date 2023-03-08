Виявлено вени динозавра, який жив 80 млн років тому: вони досі заповнені кров'ю

Археологи завжди тішаться, коли вдається знайти останки динозаврів, однак справжнім святом вважається виявлення залишків м'яких тканин, які в якийсь магічний спосіб збереглися до наших днів.

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Певний час тому фахівцям з Університету штату Північна Кароліна вдалося знайти структури, які нагадували кровоносні судини. Вони належали 80-мільйонному гадрозавру. Ці древні тварини мешкали в Північній Америці під час пізнього крейдяного періоду в нинішній формації Вудбері приблизно 80-78 мільйонів років тому і були травоїдними. А їхній неймовірний "качиний" дзьоб мав довжину 9 метрів. Про це розповідає IFLScience.

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Пізніше вони опублікували власне дослідження, де результати показали, що ці структури найімовірніше є реліктами справжніх кровоносних судин і працювали як траспортні сполучення для кровоносної системи динозавра, а не просто біоплівка, що залишилася внаслідок бактерій чи інших забруднювачів.

Це вдалося підтвердити завдяки детальному аналізу наявного зразка. Вчені вдалися до мас-спектроскопії високої роздільної здатності та виявили кілька білків, а саме міозин, що зазвичай є складовими кровоносних систем.

[ + – ] Кровоносні судини древнього динозавра Фото: M. Schweitzer, NC State University

Як для мільйонного віку, кровоносні судини збереглися напрочуд добре. Прозорі та трішки гнучкі на дотик, ці структури все ще мають форму, яку можна було б очікувати від вен тварин.

Ця знахідка вважається надзвичайною не тільки тому, що зберегла інформацію про древніх тварин, що жили тисячі і мільйони років тому, але як доказ можливості органічних структур, таких як кровоносні судини і клітини, зберегтися протягом довгого періоду неушкодженими.

Тім Кліланд, автор дослідження і молекулярний палеонтолог з Техаського університету в Остіні, сказав: "Це дослідження — перший прямий аналіз кровоносних судин вимерлого організму. Він дозволяє отримати інформацію, які зміни з такими органічними структурами відбуваються під час скам'яніння. А це зі свого боку відкриє нові шляхи для вивчення еволюційних зв'язків вимерлих організмів. Окрім цього, надасть можливість виявити значні модифікації білків і визначити, коли вони могли виникнути в цих організмах".

Вченим вдалося дослідити не лише кровоносні системи динозаврів, але ж напрочуд добре збережену шкіру древніх мешканців планети. Всі ці знахідки дозволяють отримати більше інформації про історію розвитку білків протягом 80 мільйонів років, а також, як саме вони допомагають тваринам адаптуватися до навколишнього середовища та змін в ньому.

Раніше Фокус розбирався, для чого динозаврам пазурі. Нове дослідження проливає світло на древніх хижаків.