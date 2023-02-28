Зачем динозаврам когти: новое исследование проливает свет на древних хищников

Когти динозавров имели много функций, но теперь команда из Бристольского университета и Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине показала, что некоторые хищные динозавры использовали свои когти для копания или даже для демонстрации.

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Исследование сосредотачивалось на двух группах динозавров-тероподов — альваресзаврах и теризинозаврах, которые имели странные когти, а их функция до сих пор оставалась загадкой. Оказывается, альваресзавры использовали свои когти, похожие на кирки для рытья, а их близкие родственники, гигантские терризинозавры, использовали свои чрезмерно развитые, метровые, серповидные когти для демонстрации. Об этом пишет Phys.org.

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[ + – ] Альваресзавры использовали свои когти, похожие на кирки, для копания Фото: Shuyang Zhou for the 3D modelling and functional scenario restoration

Новую работу возглавляет Цзычуань Цинь, аспирант Бристольского университета и IVPP. Он разработал новый вычислительный подход в биомеханике для определения функций на основе детального сравнения с живыми животными.

Сначала когти смоделировали в трех измерениях на основе компьютерной томографии, затем на основе напряжений и деформации с помощью инженерных методов, и, наконец, их сопоставили с функциями извлечения, прокалывания и копания путем сравнения с современными животными, функции когтей которых известны.

"Альваресзавры и теризинозавры, безусловно, являются самыми удивительными родственниками среди динозавров, — сказал профессор Майкл Бентон, один из руководителей исследования. — Альваресзавры были самыми маленькими динозаврами в истории, размером с курицу, с корявыми передними конечностями и крепкими одинарными когтями, но их близкие родственники, теризинозавры, эволюционировавшие совершенно противоположным путем".

Об эволюции альваресзавров Фокус писал раньше. Они жили в период от поздней юры до верхнего мела (от 160 до 70 млн лет назад) во многих частях света, включая Китай, Монголию и Южную Америку.

[ + – ] Теризинозавры цеплялись когтями за деревья и тянули их за собой Фото: Shuyang Zhou for the 3D modelling and functional scenario restoration

"Теризинозавр известен своими серповидными когтями, каждый из которых был длиной, как самурайский меч: руки-ножницы Эдварда на скорости. Мы все видели, как теризинозавр в "Мире Юрского периода" нападает на оленей и убивает гигантского хищника гиганотозавра. Эти длинные, узкие когти были слишком слабы для боя, — говорит доктор Чун-Чи Ляо, эксперт по теризинозаврам из IVPP, который является соавтором этого исследования. — Наше инженерное моделирование показывает, что эти когти не могли выдержать больших нагрузок".

"Не все когти теризинозавров были столь ненужными в бою, но большинство других родственных видов могли использовать их как мощные крючки, когда питались листьями с деревьев, — добавляет исследователь, — следовательно, мы заключаем, что самые большие когти любого животного на самом деле были бесполезными", и потому, по-видимому, эволюционировали под влиянием полового отбора, чтобы использоваться в демострациях. Я предполагаю, что взрослый теризинозавр мог угрожать когтями конкуренту и фактически говорить: "Посмотри на меня, отвали" или размахивать ими, как павлин может использовать хвост, чтобы привлечь самок для спаривания".

По словам ученых, наука и технологии не могут вернуть динозавров к жизни, но передовые компьютерные и инженерные технологии могут показать нам, как жили вымершие животные.

Особенно это касается вымерших животных, таких как альваресзавры и теризинозавры, они настолько вычурны, что мы даже не можем найти ни одного живого животного, похожего на них.

К счастью, передовые технологии могут помочь нам смоделировать на компьютере жизнь вымерших животных, используя фундаментальные инженерные и биомеханические принципы. Это исследование очень хорошо показывает, как отбор по признаку функции может привести к появлению специфических, иногда очень причудливых форм.

Ранее Фокус писал о древнем следе в истории: археологи нашли метровый отпечаток лапы мегалозавра.

А также рассказывал о находке на миллиард. Археологи обнаружили лицо динозавра, на котором сохранилась даже кожа.