След в истории: археологи нашли метровый отпечаток лапы мегалозавра

Археолог Мари Вудс бродила по побережью Англии и случайно наткнулась на окаменелость, сохранившуюся в течение 166 миллионов лет.

Related video

Трехпалый след длиной почти 1 метр является самым большим из когда-либо найденных в Йоркшире, графстве на севере Англии. Вероятно, он принадлежал гигантскому плотоядному динозавру, который присел и глубоко втиснул лапы в грязь около 166 миллионов лет назад, сообщают Smithsonian.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Мари Вудс гуляла вдоль берега в заливе Бернистон, расположенном в нескольких километрах к северу от города Скарборо. Эта территория является частью так называемого "Побережья динозавров" в восточном Йоркшире, где между 160 и 175 миллионами лет назад бродили самые разные динозавры.

"Я видела несколько меньших отпечатков, когда гуляла с друзьями, но ничего подобного до этого", — говорит Вудс в своем заявлении.

Она поделилась находкой со своим другом Дином Ломаксом, палеонтологом из Манчестерского университета и соавтором новой статьи, поначалу подумавшим, что она шутит. Однако как только Ломакс понял, что Вудс говорит всерьез, они начали работать над тем, что делать с огромным отражением Юрского периода.

[ + – ] Они опасались, что приток может размыть отпечаток или его может повредить оползень, поэтому исследователи обратились к коллекционерам окаменелостей, чтобы те помогли осторожно изъять образец Фото: Marie Woods / University of Manchester

Они опасались, что приток может размыть отпечаток или его может повредить оползень, поэтому исследователи обратились к коллекционерам окаменелостей, чтобы те помогли осторожно изъять образец и перевезти его в Музей и галереи Скарборо. Во время этой миссии группа также поняла, что местный охотник за окаменелостью Роб Тейлор, соавтор новой статьи, заметил отпечаток пятью месяцами раньше, когда он еще не был полностью открыт.

Изучив отпечаток, в частности его форму, следы когтей, количество пальцев и отпечатки, оставленные кожей динозавра, исследователи определили, что он, вероятно, принадлежал большому хищному существу, похожему на мегалозавра, достигавшего от 2,5 до 3 метров высотой в бедрах. Исследователи также обратили внимание на отражение, оставленное задней частью лапы динозавра.

"Его наличие может свидетельствовать о том, что наш крупный мясоед сидел на корточках в грязи, прежде чем встать и уйти, — рассказывает Ломакс. — Забавно думать, что этот динозавр вполне мог прогуливаться по грязной прибрежной равнине одного ленивого воскресного дня в Юрском периоде".

Мегалозавр стал первым названным динозавром в 1820-х годах после того, как ученые обнаружили окаменевшие кости великого загадочного существа в карьере в Оксфордшире, Англия, согласно данным Оксфордского музея естествознания. Название означает "большая ящерица".

Люди находят следы динозавров вдоль побережья динозавров в Йоркшире, по меньшей мере, с 1907 года. В общем, как любители, так и профессиональные охотники за окаменелостями наткнулись на 25 разных типов следов динозавров в тысячах находок, говорится в заявлении.

Вскоре поклонники динозавров смогут увидеть древний след своими глазами в Музее-ротонде Скарборо, где его выставят после завершения консервации.

Ранее Фокус рассказывал о невероятной находке археологов: они обнаружили останки динозавра, на которых сохранилась кожа.