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Технології та наука

Слід в історії: археологи знайшли метровий відбиток лапи мегалозавра

динозаври, палеонтологія, знахідка, скам’янілості, древні тварини
Фото: James McKay / University of Manchester | Археологиня Марі Вудс блукала узбережжям Англії і випадково натрапила на скам'янілість, яка збереглася протягом 166 мільйонів років

Археологиня Марі Вудс блукала узбережжям Англії і випадково натрапила на скам'янілість, яка збереглася протягом 166 мільйонів років.

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Трипалий слід завдовжки майже 1 метр є найбільшим з коли-небудь знайдених у Йоркширі, графстві на півночі Англії. Ймовірно, він належав гігантському м'ясоїдному динозавру, який присів і глибоко втиснув лапи в багно близько 166 мільйонів років тому, повідомляють Smithsonian.

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Марі Вудс гуляла вздовж берега в затоці Берністон, яка розташована за кілька кілометрів на північ від міста Скарборо. Ця територія є частиною так званого "Узбережжя динозаврів" у східному Йоркширі, де між 160 і 175 мільйонами років тому бродили найрізноманітніші динозаври.

"Я бачила кілька менших відбитків, коли гуляла з друзями, але нічого такого до цього", — каже Вудс у своїй заяві.

Вона поділилася знахідкою зі своїм другом Діном Ломаксом, палеонтологом з Манчестерського університету і співавтором нової статті, який спочатку подумав, що вона жартує. Однак, як тільки Ломакс зрозумів, що Вудс говорить серйозно, вони почали працювати над тим, що робити з величезним відбитком Юрського періоду.

динозаври, палеонтологія, знахідка, скам’янілості, древні тварини Fullscreen
Вони побоювалися, що приплив може розмити відбиток або його може пошкодити зсув ґрунту, тому дослідники звернулися до колекціонерів скам'янілостей, щоб ті допомогли обережно вилучити зразок
Фото: Marie Woods / University of Manchester

Вони побоювалися, що приплив може розмити відбиток або його може пошкодити зсув ґрунту, тому дослідники звернулися до колекціонерів скам'янілостей, щоб ті допомогли обережно вилучити зразок і перевезти його до Музею та галерей Скарборо. Під час цієї місії група також зрозуміла, що місцевий мисливець за скам'янілостями Роб Тейлор — співавтор нової статті — помітив відбиток п'ятьма місяцями раніше, коли він ще не був повністю відкритий.

Вивчивши відбиток, зокрема його форму, сліди кігтів, кількість пальців і відбитки, залишені шкірою динозавра, дослідники визначили, що він, ймовірно, належав великій хижій істоті, схожій на мегалозавра, яка досягала від 2,5 до 3 метрів заввишки в стегнах. Дослідники також звернули увагу на відбиток, залишений задньою частиною лапи динозавра.

"Його наявність може свідчити про те, що наш великий м'ясоїд сидів навпочіпки в багнюці, перш ніж встати і піти геть, — розповідає Ломакс. — Кумедно думати, що цей динозавр цілком міг прогулюватися по брудній прибережній рівнині одного лінивого недільного дня в Юрському періоді".

Мегалозавр став першим названим динозавром у 1820-х роках після того, як вчені виявили скам'янілі кістки великої загадкової істоти в кар'єрі в Оксфордширі, Англія, згідно з даними Оксфордського музею природознавства. Назва означає "велика ящірка".

Люди знаходять сліди динозаврів уздовж узбережжя динозаврів у Йоркширі щонайменше з 1907 року. Загалом, як любителі, так і професійні мисливці за скам'янілостями натрапили на 25 різних типів слідів динозаврів у тисячах знахідок, йдеться у заяві.

Незабаром шанувальники динозаврів зможуть побачити древній слід на власні очі в Музеї-ротонді Скарборо, де його виставлять після завершення консервації.

Раніше Фокус розповідав про неймовірну знахідку археологів: вони знайшли рештки динозавра, на яких збереглася шкіра.