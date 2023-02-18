Слід в історії: археологи знайшли метровий відбиток лапи мегалозавра

Археологиня Марі Вудс блукала узбережжям Англії і випадково натрапила на скам'янілість, яка збереглася протягом 166 мільйонів років.

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Трипалий слід завдовжки майже 1 метр є найбільшим з коли-небудь знайдених у Йоркширі, графстві на півночі Англії. Ймовірно, він належав гігантському м'ясоїдному динозавру, який присів і глибоко втиснув лапи в багно близько 166 мільйонів років тому, повідомляють Smithsonian.

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Марі Вудс гуляла вздовж берега в затоці Берністон, яка розташована за кілька кілометрів на північ від міста Скарборо. Ця територія є частиною так званого "Узбережжя динозаврів" у східному Йоркширі, де між 160 і 175 мільйонами років тому бродили найрізноманітніші динозаври.

"Я бачила кілька менших відбитків, коли гуляла з друзями, але нічого такого до цього", — каже Вудс у своїй заяві.

Вона поділилася знахідкою зі своїм другом Діном Ломаксом, палеонтологом з Манчестерського університету і співавтором нової статті, який спочатку подумав, що вона жартує. Однак, як тільки Ломакс зрозумів, що Вудс говорить серйозно, вони почали працювати над тим, що робити з величезним відбитком Юрського періоду.

[ + – ] Вони побоювалися, що приплив може розмити відбиток або його може пошкодити зсув ґрунту, тому дослідники звернулися до колекціонерів скам'янілостей, щоб ті допомогли обережно вилучити зразок Фото: Marie Woods / University of Manchester

Вони побоювалися, що приплив може розмити відбиток або його може пошкодити зсув ґрунту, тому дослідники звернулися до колекціонерів скам'янілостей, щоб ті допомогли обережно вилучити зразок і перевезти його до Музею та галерей Скарборо. Під час цієї місії група також зрозуміла, що місцевий мисливець за скам'янілостями Роб Тейлор — співавтор нової статті — помітив відбиток п'ятьма місяцями раніше, коли він ще не був повністю відкритий.

Вивчивши відбиток, зокрема його форму, сліди кігтів, кількість пальців і відбитки, залишені шкірою динозавра, дослідники визначили, що він, ймовірно, належав великій хижій істоті, схожій на мегалозавра, яка досягала від 2,5 до 3 метрів заввишки в стегнах. Дослідники також звернули увагу на відбиток, залишений задньою частиною лапи динозавра.

"Його наявність може свідчити про те, що наш великий м'ясоїд сидів навпочіпки в багнюці, перш ніж встати і піти геть, — розповідає Ломакс. — Кумедно думати, що цей динозавр цілком міг прогулюватися по брудній прибережній рівнині одного лінивого недільного дня в Юрському періоді".

Мегалозавр став першим названим динозавром у 1820-х роках після того, як вчені виявили скам'янілі кістки великої загадкової істоти в кар'єрі в Оксфордширі, Англія, згідно з даними Оксфордського музею природознавства. Назва означає "велика ящірка".

Люди знаходять сліди динозаврів уздовж узбережжя динозаврів у Йоркширі щонайменше з 1907 року. Загалом, як любителі, так і професійні мисливці за скам'янілостями натрапили на 25 різних типів слідів динозаврів у тисячах знахідок, йдеться у заяві.

Незабаром шанувальники динозаврів зможуть побачити древній слід на власні очі в Музеї-ротонді Скарборо, де його виставлять після завершення консервації.

Раніше Фокус розповідав про неймовірну знахідку археологів: вони знайшли рештки динозавра, на яких збереглася шкіра.