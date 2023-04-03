"Камень", содержащий потрясающий агат, оказался яйцом динозавра, которому 60 млн лет

В 1883 году в Коллекцию минералов Музея естествознания зарегистрировали невероятно красивый минерал агат. И все бы так и оставалось, если бы через 175 лет по настоящей случайности ученые не обнаружили, что это яйцо динозавра.

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В 1883 г. Коллекция минералов Музея естествознания пополнилась камнем около 15 см в диаметре. Его форма была почти полностью сферична, однако в остальном он оставался довольно неприметным. До одного дня, пишет IFLScience.

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Необычные оттенки светло-розового и белого цвета внутри камня однажды привлекли внимание Робина Хансена, одного из кураторов минералов в музее, который помог подготовить образец. Его отобрали для выставки в 2018 году. Позже эта поездка на выставку минералов во Франции помогла раскрыть значение камня.

"Когда я осматривал выставку, один продавец показал мне агатовое яйцо динозавра, которое имело форму шара, тонкую скорлупу и темный агат посередине, — рассказывает Хансен. — Это был момент, когда я подумал: "Подождите минутку, оно очень похоже на то, какое мы только что выставили в музее!".

В 1883 г. Коллекция минералов Музея естествознания пополнилась камнем около 15 см в диаметре Фото: Trustees of the Natural History Museum, London

Затем минерал подробнее изучили специалисты музея, изучающие динозавров. Исследователи сошлись на том, чтобы провести компьютерную томографию образца и посмотреть, что оно может о себе рассказать. К сожалению, плотность агата означала, что компьютерная томография не смогла выделить никаких мельчайших деталей.

Однако команда согласилась: тонкий слой вокруг агата похож на оболочку. Они обнаружили, что внешняя сторона образца указывает, что здесь "собрано" более одного объекта.

Минерал, а точнее яйцо динозавра, обнаружили в Индии. Своими размерами, формой и особенностями поверхности он похож на другие примеры яиц титанозавра из Китая и Аргентины.

Считается, что яйцо датируется 60 миллионами лет назад, когда титанозавры были самыми динозаврами, жившими в Индии. Известно, что эти древние животные, несмотря на свои огромные размеры, откладывали 30-40 яиц и не имели никакой родительской заботы о своих потомках и гнездились как птицы. Об этом Фокус рассказывал раньше.

Этот образец является отличным примером того, почему музейные коллекции настолько важны Фото: Trustees of the Natural History Museum, London

"Этот образец является прекрасным примером того, почему музейные коллекции настолько важны, — пояснил Хансен. — Его удалось катализировать и идентифицировать как агат в 1883 году, используя научные знания, доступные к тому времени. Однако только сейчас мы определили, что этот образец — что-то особенное. Агат заполнил эту сферическую структуру, которая оказалась яйцом динозавра".

Команда исследователей считает, что это произошло из-за вулканической активности. Она привела к тому, что после извержения яйцо оказалось в застывшей вулканической породе. Внутренние структуры со временем разложились, и богатая кремнеземом вода пробилась бы сквозь скалу в полость яйца, создав тот полосатый агат, который мы видим сегодня.

Ранее Фокус писал о том, почему нам нужно переосмыслить образ тираннозавра. Оказывается, он не такой, какого нам показывают в голливудских фильмах.

А также мы рассказывали о невероятном открытии. Ученым удалось обнаружить вены динозавра, как до сих пор заполненные кровью.