Не такие, как мы представляли: образ тираннозавров придется переосмыслить

Гигантские зубы, торчащие из пасти тираннозавра, это обязательное клише, всегда сопровождающее образ древнего животного. Однако такое представление, вероятнее всего, ошибочно.

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Согласно новому исследованию, представление о внешнем виде некоторых динозавров не соответствует действительности. Ученые исследовали окаменевшие зубы тираннозавров и пришли к выводу, что они действительно прятались за губами, сообщают IFLScience.

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Новое исследование утверждает, что более столетия мы ошибались по поводу ротового аппарата динозавров-тероподов, таких как тираннозавр. Вопреки расхожему мнению о том, что эти господствующие хищники имели открытые зубы, оказывается, что тонкий набор чешуйчатых "губ" скрывал их страшные зубы, когда животные закрывали рот. Этот взгляд подвергает сомнению идею о том, что тероподы были больше похожи на крокодилов, чем на варанов, к которым относятся комодские драконы.

Вопреки расхожему мнению о том, что эти господствующие хищники имели открытые зубы, оказывается, что тонкий набор чешуйчатых "губ" скрывал их страшные зубы, когда животные закрывали рот Фото: Mark P. Witton

Поскольку кожа и мягкие органы обычно не сохраняются, палеонтологи полагаются на кости и зубы, чтобы реконструировать животных, которые затем изображаются в художественных визуализациях. Однако эти образы бывает трудно вытеснить из сознания людей.

Авторы исследования обнаружили, что эмаль на зубах тероподов была относительно тонкой, что указывает на то, что эти хищники увлажняли слюной зубы, защищая их от открытого воздуха, когда они не использовали. Это, вероятно, делалось с помощью тонких чешуйчатых губ, известных как губные чешуи.

Сравнивая длину черепа и размер зубов разных динозавров и современных рептилий, авторы обнаружили, что, несмотря на размер зубов, их защита была вполне возможна благодаря соотношению зубов к челюсти. Авторы исследования пришли к выводу, что тероподы держали зубы во рту, а характер износа на зубах свидетельствует о том, что они были покрыты, чтобы оградить их от стихии.

Авторы также отмечают, что хотя некоторые травоядные динозавры имели "поверхностно похожую на щеки структуру", которая прикрывала их зубы, такие доказательства для тероподов не найдены. Однако эволюционное расстояние между тероподами и современными видами настолько велико, что предположение о сходстве с крокодилами, вероятнее всего, будет ошибочным.

Авторы также отмечают, что хотя некоторые травоядные динозавры имели "поверхностно похожую на щеки структуру", которая прикрывала их зубы, таких доказательств для тероподов не найдено Фото: Mark P. Witton

Выводы исследования оказывают влияние на то, как мы изображаем этих культовых хищников в популярной культуре. Более века изображения тероподов показывали их с обнаженными зубами, но новое исследование предполагает, что они могли выглядеть более похоже на рептилий вид, с зубами, спрятанными за тонкими чешуйчатыми губами. Хотя это, возможно, не столько впечатляет, сколько традиционные изображения, важно, чтобы наше понимание этих животных базировалось на физических доказательствах, а не на предположениях или художественных фантазиях.

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