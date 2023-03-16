Более 15 м в длину. Ученые обнаружили останки динозавра с самой большой шеей среди всех животных

Шея китайского завропода была в шесть раз длиннее шеи жирафа. Благодаря ей, превышающей длину двухэтажного автобуса, древнее животное могло достигать недоступные для других видов ресурсы.

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Когда-то длинные титанозавры и завропады ходили по планете во время Юрского периода, но один из этих видов — китайский завропод Mamenchisaurus sinocanadorum — превзошел всех. Его шея, протяженностью 15,1 метра, сделала динозавра владельцем самой длинной шеи среди всех животных, пишет IFLScience.

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Самых больших динозавров не всегда легче всего изучать, поскольку обычно ученые находят не полноценные скелеты, но разделенные части. Поэтому определение завропода с самой длинной шеей было довольно сложной задачей, поскольку в основном исследователи работают с очень неполным пазлом.

Одним из таких примеров является Mamenchisaurus sinocanadorum, известный только по нескольким костям из шеи и черепа. Однако исследователи изучили его родословную и использовали его эволюционные связи, чтобы сравнить морфологию со скелетами. В конце концов, это позволило определить наиболее вероятный тип строения тела обнаружить, что шея этого древнего животного достигала примерно 15,1 метра.

А это придает ему титул животного с самой длинной шеей среди всех известных завроподов и, возможно, всех животных, когда-либо ходивших по Земле.

Исследователи имели лишь несколько окаменелостей для работы, но смогли собрать вместе морфологию шеи M. sinocanadorum Фото: Trustees of the Natural History Museum

Ведущий автор исследования, палеонтолог доктор Эндрю Мур рассказывает: "Все завроподы были большими, однако их шеи развились не за один раз. Mamenchisaurus важны, ведь они расширили границы предполагаемой длины шеи. Они были первым родом завроподов, который это сделал. С 15-метровой шеей Mamenchisaurus sinocanadorum может быть рекордсменом — по крайней мере, до тех пор, пока не найдут что-то длиннее".

Благодаря своей шее, превышающей длину двухэтажного автобуса, древнее животное могло достигать недоступные для других видов ресурсы. Именно это и помогло динозаврам стать столь крупными и сильными, что со своей стороны позволило им вырастить такую длинную шею.

Пол Барретт, научный сотрудник Лондонского музея естествознания объясняет: "Как и другие зародыши, Mamenchisaurus имел достаточно сложный дыхательный аппарат, состоявший не только из легких, но и многочисленных воздушных мешков по всей внутренней поверхности шеи, груди и живота животного, похожих на воздушные шарики. Их всех совмещали легкие и дыхательные пути".

Нижняя челюсть и два позвонка Mamenchisaurus sinocanadorum, соединены вместе Фото: Trustees of the Natural History Museum

Как бы там ни было, но самая длинная шея не делает динозавра самым большим. Этот титул все еще принадлежит гигантскому титанозавру Patagotitan mayorum.

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