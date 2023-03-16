Понад 15 м в довжину. Вчені знайшли рештки динозавра з найбільшою шиєю серед усіх тварин

Шия китайського завропода була в шість разів довшою за шию жирафа. Завдяки їй, яка перевищувала довжину двоповерхового автобуса, древня тварина могла досягати недоступні для інших видів ресурси.

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Колись довгошиї титанозаври й завроподи ходили по планеті під час Юрського періоду, але один з цих видів — китайський завропод Mamenchisaurus sinocanadorum — перевершив усіх. Його шия, довжиною 15,1 метра, зробила динозавра власником найдовшої шиї серед усіх тварин, пише IFLScience.

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Найбільших динозаврів не завжди найлегше вивчати, оскільки зазвичай вчені знаходять не повноцінні скелети, але розділені частини. Через це визначення завропода з найдовшою шиєю було досить складним завданням, оскільки здебільшого дослідники працюють з дуже неповним пазлом.

Одним з таких прикладів є Mamenchisaurus sinocanadorum, відомий лише за кількома кістками з шиї та черепа. А проте дослідники вивчили його родовід та використали його еволюційні зв'язки, щоб порівняти морфологію зі скелетами. Зрештою це дозволило визначити найімовірніший тип будови тіла виявити, що шия цієї древньої тварини досягала приблизно 15,1 метра.

А це надає йому титул тварини з найдовшою шиєю серед усіх відомих завроподів і, можливо, усіх тварин, які коли-небудь ходили по Землі.

Дослідники мали лише кілька скам'янілостей для роботи, але змогли зібрати докупи морфологію шиї M. sinocanadorum Фото: Trustees of the Natural History Museum

Провідний автор дослідження, палеонтолог доктор Ендрю Мур розповідає: "Всі завроподи були великими, однак їхні шиї розвинулися не за один раз. Mamenchisaurus важливі, адже вони розширили межі ймовірної довжини шиї. Вони були першим родом завроподів, який це зробив. Схоже з 15-метровою шиєю Mamenchisaurus sinocanadorum може бути рекордсменом — принаймні доти, поки не знайдуть щось довше".

Завдяки своїй шиї, яка перевищувала довжину двоповерхового автобуса, древня тварина могла досягати недоступні для інших видів ресурси. Саме це і допомогло динозаврам стати такими великими й сильними, що зі свого боку дозволило їм виростити таку довгу шию.

Пол Барретт, науковий співробітник Лондонського музею природознавства пояснює: "Як і інші завроподи, Mamenchisaurus мав досить складний дихальний апарат, що складався не лише з легень, але й численних повітряних мішків по всій внутрішній поверхні шиї, грудей і живота тварини, схожих на повітряні кульки. Їх усіх поєднували легені й дихальні шляхи".

Нижня щелепа і два хребці Mamenchisaurus sinocanadorum, з'єднані разом Фото: Trustees of the Natural History Museum

Хай там як, але найдовша шия не робить динозавра найбільшим. Цей титул все ще належить гігантському титанозавру Patagotitan mayorum.

Раніше Фокус писав про тварину, яка перевернула теорію еволюції і є древнішою за динозаврів. Палеонтологи виявили та дослідили її останки.

Також ми розповідали про знайдені вени динозавра, що жив 80 млн років тому. Дослідники виявили залишки м'яких тканин, які в якийсь магічний спосіб збереглися до наших днів.