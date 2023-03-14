Перевернул существующую теорию эволюции. Палеонтологи обнаружили останки древнего животного, старше динозавров

Ихтиозавры — это крупные вымершие морские рептилии, процветавшие в течение большей части мезозойской эры и впервые появившиеся около 250 млн лет назад. Их образ жизни напоминал современных дельфинов.

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Палеонтологи обнаружили останки ихтиозавра на острове Шпицберген (Свалбар или Свальбард). Это — норвежский архипелаг, находящийся в Северном Ледовитом океане в 1300 км от Северного полюса, рассказывает HeritageDaily.

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Ихтиозавры — это мезозойские крупные вымершие морские рептилии. Известно, что один вид Ichthyosauria просуществовал примерно до 90 миллионов лет назад в позднем меловом периоде.

Считалось, что в течение раннего триасового периода ихтиозавры отделились от группы неустановленных наземных рептилий, вернувшихся жить в море. Со временем эти ранние земноводные пресмыкающиеся эволюционировали от группы неустановленных наземных рептилий и научились эффективнее плавать, а их конечности видоизменились на плавники.

В конце концов их форма тела изменилась, став "рыбовидной". Ихтиозавры начали рожать живых малышей, то есть окончательно разорвали свою связь с сушей.

Ихтиозавры начали рожать живых малышей, то есть окончательно разорвали свою связь с сушей Фото: Вики

В 2014 году экспедиция исследователей собрала большое количество образований и останков на западе Шпицбергена. Позже их привезли в Музей естествознания при Университете Осло для дальнейшего исследования и изучения.

Эти образования появились благодаря известняковым отложениям, оседлым вокруг останков древних животных, разлагавшихся на древнем морском дне.

Исследование и изучение образований позволило выявить костлявую рыбу и причудливые "крокодилообразные" кости амфибий. Кроме этого останки ихтиозавра, а именно 11 сочлененных хвостовых позвонков в отложениях известняка. Однако они оказались слишком "старыми" для существования этих древних животных.

Более того, найденные останки не являются примером земноводного предка ихтиозавра, ведь позвонки полностью идентичны позвонкам геологически гораздо младших ихтиозавров с большим телом. Они даже сохранили внутреннюю микроструктуру костей, что со своей стороны позволяет предположить, что древние животные имели адаптивные признаки быстрого роста, повышенного метаболизма и полностью океанического образа жизни.

Палеонтологи также изучили окружающие породы. Результаты подтвердили, что возраст окаменелостей примерно через два миллиона лет после массового вымирания в конце Пермского периода. Если учесть ориентировочные временные пределы эволюции вымерших морских рептилий, это отодвигает происхождение и раннее появление ихтиозавров вплоть до начала эпохи динозавров.

Это заставляет пересмотреть теорию эволюции и обнаружить, что ихтиозавры, вероятно, впервые распространились в морской среде еще до события вымирания.

Найденные останки ихтиозавра перечеркивают популярное видение Эпохи динозавров, а именно время появления основных родов рептилий. Теперь можно предположить, что некоторые группы этих древних животных существовали задолго до знакового периода, а останки древнейших предков все еще ждут открытия в еще более старых породах Шпицбергена и других уголков мира.

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