Археологи нашли останки гигантской рыбы, охотившейся на предков человека

В Южной Африке ученые раскопали гигантский вид рыбы со смертоносными клыками, который жил около 360 миллионов лет назад и, возможно, охотился на предков человека.

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Исследователи, в частности из Университета Родса в Южной Африке, говорят, что древняя рыба, идентифицированная по окаменелости из фермы Ватерлоо в Южной Африке, могла вырасти до более чем 2,5 метра в длину. Археологи исследовали ископаемые остатки древней рыбы, состоящие преимущественно из черепа, нижней челюсти, жаберной крышки и плечевого пояса, сообщают Independent.

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Окаменелости указывают на то, что эта рыба — Hyneria udlezinye — вероятно, была жестоким хищником, принадлежавшим к типу древних костных рыб под названием тристихоптериды.

Исследователи, опираясь на найденные останки, считают, что гигантский хищник имел "чрезвычайно большие клыки" на нижней челюсти и, возможно, питался четвероногими существами, которые называются тетраподами. Это группа четвероногих животных, от которых происходит человеческий род.

"Тетраподы были приспособлены к мелководью, и пока они жили на этом мелководье, гинерии не могли до них добраться. Но иногда тетраподам приходилось пересекать более открытую воду, и представители вида подстерегали их и бросались на них", — объясняет палеонтолог доктор Роб Гесс из Музея Олбани в Маханде, который был ответственен за открытие нового вида.

[ + – ] Окаменелости указывают на то, что эта рыба – Hyneria udlezinye – вероятно, была жестоким хищником, принадлежавшим к типу древних костных рыб под названием тристихоптериды Фото: Daily Maverick

"Рот содержал ряды мелких зубов, а также пары больших клыков, которые, вероятно, могли достигать 5 см у самых крупных особей", — рассказал Пер Альберг, соавтор исследования из Уппсальского университета в Швеции.

Хотя предыдущие исследования обнаружили другой вид этого же рода в Пенсильвании в США, окаменелости из фермы Ватерлоо являются первыми доказательствами того, что рыба из этого рода жила на суперконтиненте Гондвана в позднем девонском периоде от примерно 383 до 359 миллионов лет назад.

Поскольку большая часть Гондваны "плохо изучена" для позднедевонских позвоночных, исследователи говорят, что новые находки имеют важное значение для понимания распределения и преимуществ позднедевонских тристихоптериев в среде обитания.

"Хотя Гондвана была самой большой сушей в Девоне, простиравшейся от тропических до полярных регионов, исследования позднедевонских фаун ранних позвоночных в большинстве своем ограничивались Австралией и частями Антарктиды", — пишут ученые.

Палеонтологи говорят, что трихоптериды были стерты с лица Земли в результате массового вымирания в конце Девонского периода около 359 миллионов лет назад, что привело к значительным изменениям в видах рыб, населявших древние моря и озера.

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