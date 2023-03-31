Не такі, як ми уявляли: образ тиранозаврів доведеться переосмислити

Гігантські зуби, які стирчать з пащі тиранозавра, це обов’язкове кліше, що завжди супроводжує образ древньої тварини. Проте таке уявлення, найімовірніше, хибне.

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Згідно з новим дослідженням, уявлення про зовнішній вигляд деяких динозаврів не відповідає дійсності. Вчені дослідили скам’янілі зуби тиранозаврів та дійшли висновку, що вони насправді ховалися за губами, повідомляють IFLScience.

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Нове дослідження стверджує, що понад століття ми помилялися щодо ротового апарату динозаврів-тероподів, таких як тиранозавр. Всупереч поширеній думці про те, що ці панівні хижаки мали відкриті зуби, виявляється, що тонкий набір лускатих "губ" приховував їхні страшні зуби, коли тварини закривали рот. Цей погляд ставить під сумнів ідею про те, що тероподи були більше схожі на крокодилів, ніж на варанів, до яких належать комодські дракони.

Всупереч поширеній думці про те, що ці панівні хижаки мали відкриті зуби, виявляється, що тонкий набір лускатих "губ" приховував їхні страшні зуби, коли тварини закривали рот Фото: Mark P. Witton

Оскільки шкіра та м'які органи зазвичай не зберігаються, палеонтологи покладаються на кістки та зуби, щоб реконструювати тварин, яких потім зображуються в художніх візуалізаціях. Однак ці образи буває важко витіснити зі свідомості людей.

Автори дослідження виявили, що емаль на зубах тероподів була відносно тонкою, що вказує на те, що ці хижаки зволожували зуби слиною, захищаючи їх від відкритого повітря, коли вони не використовували. Це, ймовірно, робилося за допомогою тонких лускатих губ, відомих як губні луски.

Порівнюючи довжину черепа та розмір зубів різних динозаврів і сучасних рептилій, автори виявили, що, попри розмір зубів, їхній захист був цілком можливим завдяки співвідношенню зубів до щелепи. Автори дослідження дійшли висновку, що тероподи тримали зуби в роті, а характер зносу на зубах свідчить про те, що вони були вкриті, щоб захистити їх від стихії.

Автори також зазначають, що хоча деякі травоїдні динозаври мали "поверхнево схожу на щоки структуру", яка прикривала їхні зуби, таких доказів для тероподів не знайдено. Однак еволюційна відстань між тероподами та сучасними видами настільки велика, що припущення про схожість з крокодилами, найімовірніше, буде помилковим.

Автори також зазначають, що хоча деякі травоїдні динозаври мали "поверхнево схожу на щоки структуру", яка прикривала їхні зуби, таких доказів для тероподів не знайдено Фото: Mark P. Witton

Висновки дослідження мають вплив на те, як ми зображуємо цих культових хижаків у популярній культурі. Понад століття зображення тероподів показували їх з оголеними зубами, але нове дослідження припускає, що вони могли мати більш схожий на рептилій вигляд, з зубами, схованими за тонкими лускатими губами. Хоча це, можливо, не так вражає, як традиційні зображення, важливо, щоб наше розуміння цих тварин базувалося на фізичних доказах, а не на припущеннях чи художніх фантазіях.

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