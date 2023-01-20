Гнездились как птицы. Ученые обнаружили более 250 окаменевших яиц титанозавров в Индии

В Индии обнаружили гнездо с 256 окаменевшими яйцами динозавров, что свидетельствует о том, что эти животные гнездились вместе, как и современные птицы.

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Исследователи из Нью-Дели обнаружили 92 места гнездования, когда-то принадлежавших титанозаврам — семейству длинношеих динозавров, одних из крупнейших из когда-либо известных динозавров, пишет Daily Mail.

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Гнездо динозавров, простирающееся примерно на 1 000 км с востока на запад, является одним из самых больших из известных человеку, и открывает новые возможности для изучения этого огромного вида.

К примеру, тот факт, что яйца находятся так близко друг от друга, свидетельствует, что родители не оставались надолго, чтобы наблюдать за вылуплением своих новорожденных, считают специалисты.

[ + – ] A: Яйцо полностью не вылупилось. B: Контуры яйца, которое, вероятно, не вылупилось. C: Сжатое яйцо со стрелкой, указывающей на окно для вылупления, и фрагментами скорлупы, помеченными кружочками. D: Яйцо. E: Деформированное яйцо с скользящими поверхностями мимо друг друга Фото: Dhiman et al., 2023, PLOS ONE

Это потому, что для них не было бы места, а если бы они это делали, палеонтологи заметили больше окаменевших разбитых яиц.

Кроме того, в регионе не так много окаменевших костей молодых птенцов, что свидетельствует, что малыши покидали гнездо вскоре после вылупления.

Исследователи обнаружили яйца шести различных видов титанозавров – больше, чем нашли среди окаменелостей скелетов в этой местности до сих пор.

Это свидетельствует, что на индийском субконтиненте существовало большее разнообразие динозавров, чем считалось ранее.

Титанозавры были последним большим семейством завроподов перед Мел-палеогеновим вымиранием, около 65 миллионов лет назад.

Завроподы характеризовались четырьмя конечностями, длинными шеей и хвостом, маленькой головой и травоядным рационом. Однако тело титанозавров было коренастые, а конечности — шире, чем у других завроподов.

Окаменелости титанозавров находили на всех континентах, кроме Антарктиды, а видов насчитывается около 40.

[ + – ] Карта изучаемой территории с обозначением расположения исследованных участков с яйцами динозавров Фото: Dhiman et al., 2023, PLOS ONE

[ + – ] Считается, что некоторые яйца были отложены близко к берегам озер и прудов, и они часто погружались под воду Фото: Dhiman et al., 2023, PLOS ONE

[ + – ] Завроподы характеризовались четырьмя ногами, длинными шеей и хвостом, маленькой головой и травоядным рационом Фото: Wikipedia Commons

Некоторые из яиц, найденных плотно сложенными вместе, имели очень похожий диаметр, что свидетельствует, что их положили так, чтобы их поверхности касались друг друга.

Исследователи считают, что титанозавры копали неглубокие ямы для своих яиц, как это делают современные крокодилы.

Они также нашли первое в истории динозавров "яйцо в яйце", что указывает на то, что существо имело сегментированную матку и откладывало яйца последовательно, как современные птицы.

"Яйцо в яйце" возникает, когда яйцо проталкивается обратно в репродуктивную систему матери и соединяется с другим новообразованным яйцом.

Со своей стороны это свидетельствует, что репродуктивная биология динозавров была больше похожа на биологию птиц и крокодилов, чем на черепах и ящерицах, как считалось ранее.

[ + – ] Они также нашли первое в истории динозавров "яйцо в яйце", что указывает на то, что существо имело сегментированную матку и откладывало яйца последовательно, как современные птицы Фото: Harsha Dhiman

Находка всех гнезд в такой близости также указывает, что титанозавры образовывали колонии для размножения, которые собирались для гнездования.

Тип породы, хранившей яйца, натолкнул исследователей на мысль, что некоторые кладки откладывались близко к берегам озер и прудов.

[ + – ] Круговые кладки яиц динозавра Фото: Dhiman et al., 2023, PLOS ONE

Их часто покрывало водой и укрывало в осадке, что не позволяло вылупиться маленьким динозаврам.

[ + – ] Сохраненные фрагменты разбитых яиц Фото: Dhiman et al., 2023, PLOS ONE

Ранее Фокус писал, что на самом деле тиранозавр был совсем не таким, как его изображают.

Кроме того, ученым удалось выяснить, что нравилось есть первым динозаврам.