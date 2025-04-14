Мать сбежала с женихом собственной дочери за несколько дней до свадьбы

В индийском городе Аллахабад замужняя женщина по имени Анита Деви сбежала с женихом своей дочери за несколько дней до их свадьбы, прихватив с собой драгоценности и наличные. Полиция начала поиски пары после заявления о пропаже.

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Об этом сообщает портал Mathurhubi.com.

Инцидент случился в городе Аллахабад, штат Уттар-Прадеш. Женщина по имени Анита Деви покинула дом вместе с Рахулом, будущим мужем ее дочери, всего за несколько дней до назначенной свадьбы. Церемония должна была состояться 16 апреля 2025 года.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

По информации сотрудников полиции, перед исчезновением Анита забрала из дома драгоценности и наличные. Ее семья забила тревогу и подала заявление о пропаже. Вскоре выяснилось, что к исчезновению женщины может быть причастен жених ее дочери.

"Я разговаривал с ней в день ее исчезновения — около половины одиннадцатого утра. Она занималась приготовлениями к свадьбе. Сказала, что навестит сестру, а когда я вернулся, ее уже не было. Мы обыскали все вокруг, но никаких следов. Тогда мы пошли в полицию", — рассказал супруг Аниты, Джитендра Кумар.

Правоохранители подтвердили, что разыскивают беглецов. Где сейчас находятся Анита и Рахул — неизвестно.

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