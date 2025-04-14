Мати втекла з нареченим власної доньки за кілька днів до весілля

В індійському місті Аллахабад заміжня жінка на ім'я Аніта Деві втекла з нареченим своєї доньки за кілька днів до їхнього весілля, прихопивши з собою коштовності та готівку. Поліція почала пошуки пари після заяви про зникнення.

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Про це повідомляє портал Mathurhubi.com.

Інцидент трапився в місті Аллахабад, штат Уттар-Прадеш. Жінка на ім'я Аніта Деві покинула дім разом із Рахулом, майбутнім чоловіком її доньки, лише за кілька днів до призначеного весілля. Церемонія мала відбутися 16 квітня 2025 року.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

За інформацією співробітників поліції, перед зникненням Аніта забрала з дому коштовності та готівку. Її сім'я забила на сполох і подала заяву про зникнення. Незабаром з'ясувалося, що до зникнення жінки може бути причетний наречений її дочки.

"Я розмовляв із нею в день її зникнення — близько о пів на одинадцяту ранку. Вона займалася приготуваннями до весілля. Сказала, що відвідає сестру, а коли я повернувся, її вже не було. Ми обшукали все навколо, але жодних слідів. Тоді ми пішли в поліцію", — розповів чоловік Аніти, Джитендра Кумар.

Правоохоронці підтвердили, що розшукують втікачів. Де зараз перебувають Аніта і Рахул — невідомо.

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