Быстро, бюджетно и очень красиво: как покрасить яйца на Пасху с минимумом затрат

Окрашивание яиц – традиционное предпасхальное занятие, которое объединяет семьи и дарит множество приятных воспоминаний. Если раньше наши предки расписывали писанки, то теперь у современных хозяек есть масса других способов сделать пасхальные яйца настоящими шедеврами искусства.

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Как покрасить яйца на Пасху быстро, бюджетно и красиво?

Для того чтобы создать уникальные по своей красоте яйца, вам понадобится салфетка, яичный белок и вареное яйцо. На момент декора яйца не должны быть мокрыми.

Блогер рекомендует взять салфетки с красивым рисунком, например, с цветами. Необходимо вырезать фрагменты, которые идеально подойдут для размещения на яйце. Приложить вырезанный рисунок к яйцу и, макая кисточку в яичный белок, приклеить рисунок, как показано на видео.

Приклеенный с помощью белка рисунок будет держаться очень крепко. Выглядят такие яйца очень эффектно.

Чтобы яйца получились идеальными не только снаружи, но и внутри, необходимо знать, как правильно их сварить.

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