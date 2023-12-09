Праздничное меню: как приготовить вкуснейшую буженину из свинины

Буженина готовится из большого куска мяса в духовке.

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Если вы уже составляете праздничное меню, то стоит присмотреться к рецепту буженины из свинины. Это простое блюдо, которое готовится в духовке. Она хороша и как горячее блюдо, и на следующий день, когда ее можно нарезать на бутерброды. И готовить ее очень просто. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником Alina FooDee.

Буженина из свинины

Ингредиенты:

свиной окорок весом – 2-3 кг;

7 зубчиков чеснока;

2 ч. л. семян кориандра;

3 ст. л. оливкового масла;

соль, свежемолотый черный перец.

Сначала подготовьте чеснок, которым вы будете шпиговать свинину. Очистите и нарежьте тонкими брусочками.

Срежьте со свинины лишний жир и пленки. Делайте на мясе тонкие проколы и вставляйте в каждый ломтик чеснока.

Смешайте соль и черный перец и натрите свинину. Смажьте оливковым маслом. Растолките семена кориандра в ступке в крупную крошку и обваляйте окорок. Также можно добавить и другие сушеные травы: чабрец, розмарин, тимьян.

Обвяжите мясо кулинарным шпагатом, чтобы кусок получился компактным. И оставьте мариноваться минимум на три часа. Максимум – на сутки.

Разогрейте духовку до 220 градусов. Положите свинину в форму и поставьте в духовку. Запекайте 15 минут, затем снизьте температуру до 160 градусов и продолжайте запекать до готовности.

Время запекания мяса рассчитывать просто: на каждые 500 г сырого мяса – 20 минут и еще 30 минут на весь кусок. То есть при весе окорока в 2 кг вам понадобится 2 часа. Время от времени поливайте мясо образовавшимся соком.

Готовую буженину из свинины прикройте фольгой и оставьте до полного остывания. Чтобы мясо удобно было резать, можно поставить его под гнет. Для этого положите на кусок мяса разделочную доску, поставьте груз и оставьте на ночь.

Классическим гарниром к горячей буженине из свинины считается отварной, запеченный или жареный картофель. Также можно приготовить запеченные овощи.

Также вы можете приготовить запеченный мясной рулет.