Рецепт на праздник: как приготовить пирог с вишнями и орехами
Праздничное застолье уже скоро, так что пора составлять меню.
Скоро уже Рождество и Новый год, так что пора составлять праздничное меню. И вкусный пирог точно украсит ваш стол. А пока можно сделать пробный пирог. Вишневый пирог с орехами – это очень вкусно. Рецептом поделились на сайте Vogue.
Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 26 см.
Вишневый пирог с орехами
Ингредиенты:
- 1 большая упаковка готового слоеного дрожжевого теста (примерно 1 кг);
- 300 г вишни без косточки;
- 100 г мягкого сливочного масла;
- 100 г молотых грецких орехов;
- 100 г сахара;
- 2 яйца;
- 1 ст. л. коньяка или вишневого ликера;
- 2 ч. л. корицы;
- 1 слегка взбитое яйцо для смазывания пирога.
Разморозьте заранее тесто.
Для начинки взбить размягченное масло с сахаром. Добавьте к маслу яйца, орехи, алкоголь, корицу и снова взбейте. Размороженные вишни без косточки слегка отожмите от лишней жидкости. Добавьте в начинку вишни и перемешайте.
Размороженное тесто разложите на столе и вырежьте два круга. Один – по диаметру формы (это будет верх пирога). Второй круг должен быть чуть больше диаметра формы, чтобы края немного свисали, когда вы положите тесто в форму.
Положите большой круг теста в форму, выложите начинку. Накройте пирог меньшим кругом теста. Слегка взбейте яйцо и смажьте пирог сверху. Защипните тесто и проколите вилкой, чтобы не вздувалось.
Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45 минут.
Если в процессе выпекания тесто начнет сильно темнеть, а начинка все еще будет казаться сырой, накройте пирог фольгой и пеките до готовности.
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