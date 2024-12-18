Праздничное меню: три самых необычных рецепта салата "Оливье"

"Оливье" – это не обязательно строгое следование классическому рецепту. Существует масса вариаций этого популярного салата.

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Рецептов самого популярного новогоднего салата "Оливье" существует много, и часто они очень далеки от классического. Сегодня мы предлагаем вам несколько необычных способов приготовления этого блюда с самыми нестандартными ингредиентами от сайта ThePage.ua.

Салат "Оливье" с хурмой

Ингредиенты:

хурма – 400 гр;

морковь – 300 гр;

свежие огурцы – 200 гр;

соленые огурцы – 200 гр;

яйца – 10 шт;

консервированный горошек – 300 гр;

мясо краба – 600 гр;

майонез – 300 гр;

зеленый лук – 50 гр.

Способ приготовления:

Морковь и яйца отварить до готовности, остудить, почистить и порезать кубиками. Хурму и огурцы порезать так же. Мясо краба тоже порезать, лук порубить. Все ингредиенты сложить в глубокую миску, добавить горошек, заправить майонезом и перемешать. При необходимости можно добавить соль и специи.

Хурма – пикантный ингредиент в салате Фото: Getty Images

"Оливье" с курицей и грибами

Ингредиенты:

шампиньоны – 250 гр;

растительное масло – 1 ст. л;

лавровый лист;

душистый перец – 3 шт;

куриное филе – 2 шт;

вареные яйца – 4 шт;

консервированный зеленый горошек – 1 банка;

соленые огурцы – 4 шт;

картофель – 3 шт;

морковь – 2 шт;

майонез – 3 ст. л;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 градусов. Шампиньоны промыть обсушить, положить в форму для запекания, добавить растительное масло и специи. Запекать грибы в разогретой духовке в течение 20 минут, после чего дать им остыть.

Отварить картофель и морковь, а а также яйца и куриное филе. Овощи почистить, нарезать средними кубиками, яйца, мясо и шампиньоны измельчить кубиками поменьше. Все ингредиенты пересыпать в глубокую салатницу, добавить майонез и горошек, все хорошо перемешать. Посолить по вкусу.

Оливье с курицей и грибами Фото: Скриншот

"Оливье" для вегетарианцев

Ингредиенты:

картофель – 5 шт;

соленый огурец – 1 шт;

свежий огурец – 1 шт;

морковь – 1 шт;

лук – 1 шт;

тофу – 150 гр;

консервированный горошек – 0,5 банки;

консервированная кукуруза – 0,5 банки;

яйца – 4 шт;

майонез – 150 гр.

Способ приготовления:

Морковь, картофель и яйца отварить. Овощи очистить, нарезать кубиками. Яйца и тофу нарезать так же. Лук порезать мелкими кубиками. В салатнице смешать все ингредиенты, добавить соль и специи по вкусу, нежирный майонез и все хорошо перемешать.

"Оливье" для вегетарианцев Фото: Скриншот

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