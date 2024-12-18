Праздничное меню: три самых необычных рецепта салата "Оливье"
"Оливье" – это не обязательно строгое следование классическому рецепту. Существует масса вариаций этого популярного салата.
Рецептов самого популярного новогоднего салата "Оливье" существует много, и часто они очень далеки от классического. Сегодня мы предлагаем вам несколько необычных способов приготовления этого блюда с самыми нестандартными ингредиентами от сайта ThePage.ua.
Салат "Оливье" с хурмой
Ингредиенты:
- хурма – 400 гр;
- морковь – 300 гр;
- свежие огурцы – 200 гр;
- соленые огурцы – 200 гр;
- яйца – 10 шт;
- консервированный горошек – 300 гр;
- мясо краба – 600 гр;
- майонез – 300 гр;
- зеленый лук – 50 гр.
Способ приготовления:
Морковь и яйца отварить до готовности, остудить, почистить и порезать кубиками. Хурму и огурцы порезать так же. Мясо краба тоже порезать, лук порубить. Все ингредиенты сложить в глубокую миску, добавить горошек, заправить майонезом и перемешать. При необходимости можно добавить соль и специи.
"Оливье" с курицей и грибами
Ингредиенты:
- шампиньоны – 250 гр;
- растительное масло – 1 ст. л;
- лавровый лист;
- душистый перец – 3 шт;
- куриное филе – 2 шт;
- вареные яйца – 4 шт;
- консервированный зеленый горошек – 1 банка;
- соленые огурцы – 4 шт;
- картофель – 3 шт;
- морковь – 2 шт;
- майонез – 3 ст. л;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Духовку разогреть до 180 градусов. Шампиньоны промыть обсушить, положить в форму для запекания, добавить растительное масло и специи. Запекать грибы в разогретой духовке в течение 20 минут, после чего дать им остыть.
Отварить картофель и морковь, а а также яйца и куриное филе. Овощи почистить, нарезать средними кубиками, яйца, мясо и шампиньоны измельчить кубиками поменьше. Все ингредиенты пересыпать в глубокую салатницу, добавить майонез и горошек, все хорошо перемешать. Посолить по вкусу.
"Оливье" для вегетарианцев
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт;
- соленый огурец – 1 шт;
- свежий огурец – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- лук – 1 шт;
- тофу – 150 гр;
- консервированный горошек – 0,5 банки;
- консервированная кукуруза – 0,5 банки;
- яйца – 4 шт;
- майонез – 150 гр.
Способ приготовления:
Морковь, картофель и яйца отварить. Овощи очистить, нарезать кубиками. Яйца и тофу нарезать так же. Лук порезать мелкими кубиками. В салатнице смешать все ингредиенты, добавить соль и специи по вкусу, нежирный майонез и все хорошо перемешать.
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