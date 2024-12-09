Классический оливье с говядиной: рецепт праздничного салата

Это, конечно, не дореволюционный салат с рябчиками, но вкусная альтернатива салату с вареной колбасой.

Related video

Классическим оливье считается тот вариант, который готовится как минимум последние пятьдесят лет. Но хотя его делают с вареной колбасой, такой салат можно сделать более изысканным, использовав вареную, или запеченную говядину. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.

Классический оливье с говядиной

Ингредиенты:

вареная говядина — 300 г;

картофель — 400 г;

морковь — 250 г;

три яйца;

один свежий огурец;

три маринованных огурца;

небольшая салатная луковица;

консервированный зеленый горошек — 200 г;

майонез — 150 г;

горчица — 10 г;

соль.

Сначала подготовьте все ингредиенты. Отварите овощи и говядину. В кастрюлю с кипящей, слегка подсоленной водой опустите мясо целым куском (вода должна чуть покрывать мясо), добавьте целую небольшую луковицу, небольшую морковь, корень сельдерея или петрушки и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, кастрюлю неплотно накройте крышкой и варите до готовности около 2 часов. За 15 минут до окончания варки добавьте в кастрюлю лавровый лист, перец горошком, досолите бульон по вкусу и дайте еще покипеть. После достаньте мясо и дайте ему остыть. Бульон можно заморозить и после использовать для других рецептов.

Отварите яйца вкрутую. Варите не дольше 10 минут, чтобы желток оставался ярко-желтым.

Картофель и морковь очистите и нарежьте небольшими кубиками, размером с горошек или чуть мельче.

Нарежьте белый лук очень мелкими кубиками.

Огурцы нарежьте такими же кубиками, как картофель и морковь. Также нарежьте и отварную говядину и вареные яйца. Такой незаправленный салат можно хранить в холодильнике до трех дней.

Перед подачей смешайте майонез с горчицей и заправьте этим соусом салат. Посолите по вкусу.

Читайте также:

Оригинальный рецепт Оливье: рецепт любимого салата с копченой скумбрией

Испанский оливье. Рецепт популярного салата без колбасы, но с тунцом

История салата оливье. Каким было культовое блюдо и почему оно изменилось