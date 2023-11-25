Оригинальный рецепт Оливье: рецепт любимого салата с копченой скумбрией

Рецепт классического салата Оливье с колбасой известен всем, но это блюдо можно разнообразить.

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Если вам нравится салат Оливье, то попробуйте приготовить это популярное блюдо с другими ингредиентами. Например, замените мясо, или колбасу копченой скумбрией.

Рыба горячего копчения отлично сочетается с прочими ингредиентами и придает блюду пикантность. Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Оливье с копченой скумбрией

Ингредиенты:

четыре крупные картофелины;

две морковки;

шесть яиц;

скумбрия горячего копчения – 1 тушка

три свежих огурца;

одна луковица;

яблочный уксус – 2 ст. л.

консервированный зеленый горошек – 150 г

майонез, соль, молотый черный перец.

Картофель и морковь помойте и отварите до готовности. Это займет около 20 минут. Потом обдайте холодной водой. Яйца отварите вкрутую и положите в холодную воду. Потом очистите и нарежьте кубиками, как на обычный оливье.

Картофель и морковку нарежьте кубиками. Филе копченой скумбрии отделите от кости и кожи. Нарежьте небольшими ломтиками.

Свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками. Лук очистите, мелко нарежьте и перемешайте с уксусом. Все подготовленные ингредиенты соедините в большой миске, добавьте горошек, посолите и поперчите. Заправьте майонезом.

Кстати, копченую скумбрию можно заменить запеченной скумбрией. Просто запеките целую тушку в фольге в духовке, разогретой до 200 градусов. На это уйдет полчаса.

Также вы можете приготовить вкусный мясной салат.