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Еда

Оригинальный рецепт Оливье: рецепт любимого салата с копченой скумбрией

Оливье с копченой скумбрией, салат оливье, салат оливье с рыбой
Фото: Getty | Оливье с копченой скумбрией

Рецепт классического салата Оливье с колбасой известен всем, но это блюдо можно разнообразить.

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Если вам нравится салат Оливье, то попробуйте приготовить это популярное блюдо с другими ингредиентами. Например, замените мясо, или колбасу копченой скумбрией.

Рыба горячего копчения отлично сочетается с прочими ингредиентами и придает блюду пикантность. Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Оливье с копченой скумбрией

Ингредиенты:

  • четыре крупные картофелины;
  • две морковки;
  • шесть яиц;
  • скумбрия горячего копчения – 1 тушка
  • три свежих огурца;
  • одна луковица;
  • яблочный уксус – 2 ст. л.
  • консервированный зеленый горошек – 150 г
  • майонез, соль, молотый черный перец.

Картофель и морковь помойте и отварите до готовности. Это займет около 20 минут. Потом обдайте холодной водой. Яйца отварите вкрутую и положите в холодную воду. Потом очистите и нарежьте кубиками, как на обычный оливье.

Картофель и морковку нарежьте кубиками. Филе копченой скумбрии отделите от кости и кожи. Нарежьте небольшими ломтиками.

Свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками. Лук очистите, мелко нарежьте и перемешайте с уксусом. Все подготовленные ингредиенты соедините в большой миске, добавьте горошек, посолите и поперчите. Заправьте майонезом.

Кстати, копченую скумбрию можно заменить запеченной скумбрией. Просто запеките целую тушку в фольге в духовке, разогретой до 200 градусов. На это уйдет полчаса.

Также вы можете приготовить вкусный мясной салат.