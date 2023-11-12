Мясной салат: легкая и сытная добавка к гарнирам
Салат получается настолько сытным, что вполне может быть самостоятельным блюдом.
Сытный и вкусный салат – хорошая идея не только для праздничного, но и для повседневного меню. На выходных, когда все дома, предлагаем порадовать близких аппетитным мясным салатом, рецептом которого поделились в кулинарном блоге "Сборник рецептов". В его приготовлении нет ничего сложного, а вкус по достоинству оценят все, кто попробует такой салат.
Мясной салат
Ингредиенты:
- куриная грудка – 300 гр;
- докторская колбаса – 300 гр;
- горошек – 250 гр;
- картошка – 3 шт;
- яйца – 4 шт;
- соленые огурцы – 6 шт;
- соль и черный перец – по вкусу;
- майонез – по вкусу.
Способ приготовления:
Яйца отварить вкрутую до готовности, остудить, очистить.
Куриную грудку отварить в подсоленной воде, затем нарезать на мелкие кубики и обжарить до румяности на сковороде с подсолнечным рафинированным маслом. Картошку отварить до готовности, почистить от кожуры, порезать кубиками.
В глубокую миску высыпать мясо, порезанные мелкими кубиками огурцы, докторскую колбасу, картошку и куриные яйца, горошек, предварительно слив с него жидкость, туда же добавить соль, перец, майонез и все хорошо перемешать.
Перед подачей в центр большой тарелки поставить салат и разложить салат в форме круга. После этого стакан убрать, а салат можно украсить веточками зелени.
Ранее Фокус писал, как приготовить простой и вкусный морковный салат.