Мясной салат: легкая и сытная добавка к гарнирам

Салат получается настолько сытным, что вполне может быть самостоятельным блюдом.

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Сытный и вкусный салат – хорошая идея не только для праздничного, но и для повседневного меню. На выходных, когда все дома, предлагаем порадовать близких аппетитным мясным салатом, рецептом которого поделились в кулинарном блоге "Сборник рецептов". В его приготовлении нет ничего сложного, а вкус по достоинству оценят все, кто попробует такой салат.

Мясной салат

Ингредиенты:

куриная грудка – 300 гр;

докторская колбаса – 300 гр;

горошек – 250 гр;

картошка – 3 шт;

яйца – 4 шт;

соленые огурцы – 6 шт;

соль и черный перец – по вкусу;

майонез – по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую до готовности, остудить, очистить.

Куриную грудку отварить в подсоленной воде, затем нарезать на мелкие кубики и обжарить до румяности на сковороде с подсолнечным рафинированным маслом. Картошку отварить до готовности, почистить от кожуры, порезать кубиками.

В глубокую миску высыпать мясо, порезанные мелкими кубиками огурцы, докторскую колбасу, картошку и куриные яйца, горошек, предварительно слив с него жидкость, туда же добавить соль, перец, майонез и все хорошо перемешать.

Перед подачей в центр большой тарелки поставить салат и разложить салат в форме круга. После этого стакан убрать, а салат можно украсить веточками зелени.

Ранее Фокус писал, как приготовить простой и вкусный морковный салат.