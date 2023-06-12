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Еда

Испанский оливье. Рецепт популярного салата без колбасы, но с тунцом

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Фото: Instagram noNom | Испанский оливье

Оливье популярен не только в Украине, но и в Испании, там его называют Ensaladilla rusa, но готовят без колбасы.

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Оливье, по легенде, придумали в дореволюционном ресторане "Эрмитаж". Только тогда он не был настолько прост в приготовлении. В него входили омары, куропатки и прочие эксклюзивные ингредиенты. Но оригинальный рецепт уже давно утерян, а оливье, который готовили на все праздники в СССР, популярен до сих пор.

И нечто похожее готовят и в Испании. Там его называют Ensaladilla rusa, но рецепт отличается от общеизвестного оливье. Ведь зачем класть колбасу в салат в стране, где много рыбы?

Иногда в Испании этот салат готовят со свеклой, а иногда вместо тунца добавляют небольшие креветки. Также его подают с хлебными палочками. Маринованные огурчики тоже попадают в салат, как и свежий зеленый горошек, но иногда их заменяют маленькими острыми перчиками.

Как приготовить испанский оливье, рассказали на кулинарном сайте Cooki Doo.

Испанский оливье

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 3 яйца;
  • 2 банки тунца в оливковом масле;
  • 10 оливок с анчоусами;
  • 10 маленьких огурчиков;
  • 230 г майонеза;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • соль и перец по вкусу;
  • щепотка сладкой паприки;
  • 1 столовая ложка нарезанной петрушки.

Отварите картофель в мундире, отсудите и нарежьте кубиками. Также поступите и с морковкой.

Отварите яйца вкрутую. Остудите и почистите, а потом нарежьте кубиками.

Лук нарежьте мелкими кубиками, огурчики – соломкой. Оливки разрежьте пополам. Разомните тунец вилкой.

В небольшой чашке смешайте майонез, чеснок, лимонный сок, оливковое масло, соль, перец и паприку. Это будет ваш соус для салата.

В большой миске смешайте картофель, морковь, лук, тунец, огурчики и оливки. Добавьте соус и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом.

Выложите салат на большое блюдо или тарелку. Украсьте сверху яйцами и посыпьте петрушкой. Подавайте холодным или при комнатной температуре с хлебом или крекерами.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как был придуман салат оливье и как сильно он отличается от того, что мы готовим сейчас.