Класичний олів'є з яловичиною: рецепт святкового салату

Це, звісно, не дореволюційний салат із рябчиками, але смачна альтернатива салату з вареною ковбасою.

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Класичним олів'є вважається той варіант, який готують щонайменше останні п'ятдесят років. Проте, хоча його роблять із вареною ковбасою, такий салат можна зробити вишуканішим, використавши варену або запечену яловичину. Рецептом поділилися на сайті Kolizhanka.

Класичний олів'є з яловичиною

Інгредієнти:

варена яловичина — 300 г;

картопля — 400 г;

морква — 250 г;

три яйця;

один свіжий огірок;

три мариновані огірки;

невелика салатна цибулина;

консервований зелений горошок — 200 г;

майонез — 150 г;

гірчиця — 10 г;

сіль.

Спочатку підготуйте всі інгредієнти. Відваріть овочі й яловичину. У каструлю з киплячою, злегка підсоленою водою опустіть м'ясо цілим шматком (вода має ледве покривати м'ясо), додайте цілу невелику цибулину, невелику моркву, корінь селери або петрушки і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до мінімуму, каструлю нещільно накрийте кришкою і варіть до готовності близько 2 годин. За 15 хвилин до закінчення варіння додайте в каструлю лавровий лист, перець горошком, досоліть бульйон за смаком і дайте ще покипіти. Після дістаньте м'ясо і дайте йому охолонути. Бульйон можна заморозити і після використовувати для інших рецептів.

Відваріть яйця круто. Варіть не довше 10 хвилин, щоб жовток залишався яскраво-жовтим.

Картоплю і моркву очистіть і наріжте невеликими кубиками, розміром з горошок або трохи дрібніше.

Наріжте білу цибулю дуже дрібними кубиками.

Огірки наріжте такими ж кубиками, як картоплю та моркву. Також наріжте і відварну яловичину та варені яйця. Такий незаправлений салат можна зберігати в холодильнику до трьох днів.

Перед подачею змішайте майонез із гірчицею та заправте цим соусом салат. Посоліть до смаку.

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