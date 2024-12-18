Святкове меню: три найнезвичайніші рецепти салату "Олів'є"

"Олів'є" – це не обов'язково суворе дотримання класичного рецепта. Існує маса варіацій цього популярного салату.

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Рецептів найпопулярнішого новорічного салату "Олів'є" існує багато, і часто вони дуже далекі від класичного. Сьогодні ми пропонуємо вам кілька незвичайних способів приготування цієї страви з найбільш нестандартними інгредієнтами від сайту ThePage.ua.

Салат "Олів'є" з хурмою

Інгредієнти:

хурма – 400 г;

морква – 300 г;

свіжі огірки – 200 г;

солоні огірки – 200 г;

яйця – 10 шт;

консервований горошок – 300 г;

м'ясо краба – 600 г;

майонез – 300 г;

зелена цибуля – 50 г.

Спосіб приготування:

Моркву і яйця відварити до готовності, остудити, почистити і порізати кубиками. Хурму й огірки порізати так само. М'ясо краба теж порізати, цибулю порубати. Усі інгредієнти скласти в глибоку миску, додати горошок, заправити майонезом і перемішати. За потреби можна додати сіль і спеції.

Хурма — пікантний інгредієнт у салаті Фото: Getty Images

"Олів'є" з куркою та грибами

Інгредієнти:

печериці – 250 г;

рослинна олія – 1 ст. л;

лавровий лист;

духмяний перець – 3 шт;

куряче філе – 2 шт;

варені яйця – 4 шт;

консервований зелений горошок – 1 банка;

солоні огірки – 4 шт;

картопля – 3 шт;

морква – 2 шт;

майонез – 3 ст. л;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 180 градусів. Печериці промити, обсушити, покласти у форму для запікання, додати олію та спеції. Запікати гриби в розігрітій духовці протягом 20 хвилин, після чого дати їм охолонути.

Відварити картоплю та моркву, а також яйця та куряче філе. Овочі почистити, нарізати середніми кубиками, яйця, м'ясо і печериці подрібнити кубиками поменше. Усі інгредієнти пересипати в глибоку салатницю, додати майонез і горошок, усе добре перемішати. Посолити за смаком.

Олів'є з куркою та грибами Фото: Скриншот

"Олів'є" для вегетаріанців

Інгредієнти:

картопля – 5 шт;

солоний огірок – 1 шт;

свіжий огірок – 1 шт;

морква – 1 шт;

цибуля – 1 шт;

тофу – 150 г;

консервований горошок – 0,5 банки;

консервована кукурудза – 0,5 банки;

яйця – 4 шт;

майонез – 150 г.

Спосіб приготування:

Моркву, картоплю та яйця відварити. Овочі очистити, нарізати кубиками. Яйця і тофу нарізати так само. Цибулю порізати дрібними кубиками. У салатниці змішати всі інгредієнти, додати сіль і спеції за смаком, нежирний майонез і все добре перемішати.

"Олів'є" для вегетаріанців Фото: Скриншот

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