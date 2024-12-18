Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Святкове меню: три найнезвичайніші рецепти салату "Олів'є"

салат олів'є, салат олів'є рецепти
Фото: Getty Images

"Олів'є" – це не обов'язково суворе дотримання класичного рецепта. Існує маса варіацій цього популярного салату.

Related video

Рецептів найпопулярнішого новорічного салату "Олів'є" існує багато, і часто вони дуже далекі від класичного. Сьогодні ми пропонуємо вам кілька незвичайних способів приготування цієї страви з найбільш нестандартними інгредієнтами від сайту ThePage.ua.

Салат "Олів'є" з хурмою

Інгредієнти:

  • хурма – 400 г;
  • морква – 300 г;
  • свіжі огірки – 200 г;
  • солоні огірки – 200 г;
  • яйця – 10 шт;
  • консервований горошок – 300 г;
  • м'ясо краба – 600 г;
  • майонез – 300 г;
  • зелена цибуля – 50 г.

Спосіб приготування:

Моркву і яйця відварити до готовності, остудити, почистити і порізати кубиками. Хурму й огірки порізати так само. М'ясо краба теж порізати, цибулю порубати. Усі інгредієнти скласти в глибоку миску, додати горошок, заправити майонезом і перемішати. За потреби можна додати сіль і спеції.

хурма, олів'є Fullscreen
Хурма — пікантний інгредієнт у салаті
Фото: Getty Images

"Олів'є" з куркою та грибами

Інгредієнти:

  • печериці – 250 г;
  • рослинна олія – 1 ст. л;
  • лавровий лист;
  • духмяний перець – 3 шт;
  • куряче філе – 2 шт;
  • варені яйця – 4 шт;
  • консервований зелений горошок – 1 банка;
  • солоні огірки – 4 шт;
  • картопля – 3 шт;
  • морква – 2 шт;
  • майонез – 3 ст. л;
  • сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 180 градусів. Печериці промити, обсушити, покласти у форму для запікання, додати олію та спеції. Запікати гриби в розігрітій духовці протягом 20 хвилин, після чого дати їм охолонути.

Відварити картоплю та моркву, а також яйця та куряче філе. Овочі почистити, нарізати середніми кубиками, яйця, м'ясо і печериці подрібнити кубиками поменше. Усі інгредієнти пересипати в глибоку салатницю, додати майонез і горошок, усе добре перемішати. Посолити за смаком.

Олів'є з куркою та грибами Fullscreen
Олів'є з куркою та грибами
Фото: Скриншот

"Олів'є" для вегетаріанців

Інгредієнти:

  • картопля – 5 шт;
  • солоний огірок – 1 шт;
  • свіжий огірок – 1 шт;
  • морква – 1 шт;
  • цибуля – 1 шт;
  • тофу – 150 г;
  • консервований горошок – 0,5 банки;
  • консервована кукурудза – 0,5 банки;
  • яйця – 4 шт;
  • майонез – 150 г.

Спосіб приготування:

Моркву, картоплю та яйця відварити. Овочі очистити, нарізати кубиками. Яйця і тофу нарізати так само. Цибулю порізати дрібними кубиками. У салатниці змішати всі інгредієнти, додати сіль і спеції за смаком, нежирний майонез і все добре перемішати.

вегетаріанський олів'є Fullscreen
"Олів'є" для вегетаріанців
Фото: Скриншот

Читайте також:

Класичний олів'є з яловичиною: рецепт святкового салату

Смачний і поживний: рецепт салату "Празький"

Салат "Київський": як приготувати смачну альтернативу "Олів'є"