Святкове меню: три найнезвичайніші рецепти салату "Олів'є"
"Олів'є" – це не обов'язково суворе дотримання класичного рецепта. Існує маса варіацій цього популярного салату.
Рецептів найпопулярнішого новорічного салату "Олів'є" існує багато, і часто вони дуже далекі від класичного. Сьогодні ми пропонуємо вам кілька незвичайних способів приготування цієї страви з найбільш нестандартними інгредієнтами від сайту ThePage.ua.
Салат "Олів'є" з хурмою
Інгредієнти:
- хурма – 400 г;
- морква – 300 г;
- свіжі огірки – 200 г;
- солоні огірки – 200 г;
- яйця – 10 шт;
- консервований горошок – 300 г;
- м'ясо краба – 600 г;
- майонез – 300 г;
- зелена цибуля – 50 г.
Спосіб приготування:
Моркву і яйця відварити до готовності, остудити, почистити і порізати кубиками. Хурму й огірки порізати так само. М'ясо краба теж порізати, цибулю порубати. Усі інгредієнти скласти в глибоку миску, додати горошок, заправити майонезом і перемішати. За потреби можна додати сіль і спеції.
"Олів'є" з куркою та грибами
Інгредієнти:
- печериці – 250 г;
- рослинна олія – 1 ст. л;
- лавровий лист;
- духмяний перець – 3 шт;
- куряче філе – 2 шт;
- варені яйця – 4 шт;
- консервований зелений горошок – 1 банка;
- солоні огірки – 4 шт;
- картопля – 3 шт;
- морква – 2 шт;
- майонез – 3 ст. л;
- сіль і перець за смаком.
Спосіб приготування:
Духовку розігріти до 180 градусів. Печериці промити, обсушити, покласти у форму для запікання, додати олію та спеції. Запікати гриби в розігрітій духовці протягом 20 хвилин, після чого дати їм охолонути.
Відварити картоплю та моркву, а також яйця та куряче філе. Овочі почистити, нарізати середніми кубиками, яйця, м'ясо і печериці подрібнити кубиками поменше. Усі інгредієнти пересипати в глибоку салатницю, додати майонез і горошок, усе добре перемішати. Посолити за смаком.
"Олів'є" для вегетаріанців
Інгредієнти:
- картопля – 5 шт;
- солоний огірок – 1 шт;
- свіжий огірок – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- цибуля – 1 шт;
- тофу – 150 г;
- консервований горошок – 0,5 банки;
- консервована кукурудза – 0,5 банки;
- яйця – 4 шт;
- майонез – 150 г.
Спосіб приготування:
Моркву, картоплю та яйця відварити. Овочі очистити, нарізати кубиками. Яйця і тофу нарізати так само. Цибулю порізати дрібними кубиками. У салатниці змішати всі інгредієнти, додати сіль і спеції за смаком, нежирний майонез і все добре перемішати.
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