Осознанные вегетарианцы. Ученые выяснили, что нравилось есть первым динозаврам

В новом исследовании ученые изучили пищевые привычки ранних динозавров и нашли нечто интересное.

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Известно, что динозавры развили удивительное разнообразие диетических адаптаций в течение всего мезозоя, однако ученые до сих пор теряются в догадках, как развились те или иные способы питания, пишет Tech Explorist.

В новом исследовании ученые из Бристольского университета сравнили морфологию зубов ранних динозавров и существующие аналоги, чтобы пролить свет на их пищевые привычки.

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Палеобиологи изучили формы зубов, а затем смоделировали их функции с помощью компьютера, используя данные о современных рептилиях и их пищевых привычках. Они обнаружили, что многие из первых динозавров на Земли изначально были всеядными и лишь со временем перешли на "вегетарианство". К слову, к ним относится и знаменитые травоядные с длинной шеей, диплодоки, которые на самом деле изначально ели мясо.

По словам ведущего автора исследования Антонио Баллелла, самые ранние динозавры остаются загадкой для ученых — они были намного меньше своих потомков. Большую часть триасового периода динозавры провели в тени рептилий, которые напоминали современных крокодилов. Однако все изменилось после триасово-юрского массового вымирания — динозаврам не только удалось выжить, но и стать доминирующей группой и удерживать эту позицию до мезозоя. Однако ученым лишь предстоит узнать насколько разными они были в питании и способу жизни.

[ + – ] Три основные линии динозавров и их типичные формы зубов Фото: Antonio Ballell

Баллелл отмечает, что палеонтологи и ранее подозревали, что динозавры экспериментировали с едой — об этом свидетельствует разнообразие их форм черепов и зубов, однако доказательств не было. В новом исследовании ученые составили карту зубов и пищевых привычек современных рептилий и сравнили их с формой зубов ранних динозавров, чтобы составить карту их рациона.

В ходе исследования ученые использовали математическое моделирование формы зубов динозавров, их механические реакции, силу жевания и рацион с помощью инженерного программного обеспечения.

В результате исследовали обнаружили нечто интересное — моделирование показывало, что на ранних этапах многие из динозавров были всеядными и лишь позже развили определенную диету.

Например, динозавры-тероподы имеют заостренные, изогнутые, похожие на лезвия зубы с зазубринами — ученые обнаружили, что их поведение соответствует современным варанам.

При этом зубчатые зубы птицетазовых и зауроподоморфов больше соответствуют современным игуанам — вероятнее всего, они были всеядными и травоядными.

Орнитисхианы, к которым относятся многие травоядные виды, например, рогатые динозавры, бронированные анкилозавры и утконосые динозавры, начинали как всеядные.

Любопытно, что самые ранние ранние зауроподоморфы, предки растительноядных зауроподов с длинной шеей, таких как диплодок, были плотоядными.

Ученые пришли к выводу, что травоядность не была предком ни для одной линии динозавров. По видимому, диеты ранних динозавров в действительности были весьма разнообразны.

Ранее Фокус писал, что ученые выяснили, действительно ли огромные динозавры могли размахивать хвостами со скоростью звука.