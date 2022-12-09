Огромные динозавры могли размахивать хвостами со скоростью звука: ученые выяснили, так ли это

Новое исследование опровергает предыдущее утверждение, что динозавры с длинной шеей могли очень быстро размахивать своими хвостами.

Related video

Исследование португальских ученых, которое было опубликовано в журнале Scientific Reports противоречит утверждению о том, что диплодоциды могли бить хвостом со скоростью звука. Оказывается, эта скорость была хоть и очень большой, но не настолько, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

К семейству динозавров, под названием диплодоциды принадлежит знаменитый диплодок, а также некоторые виды таких же огромных динозавров с длинной шеей, которые имели длинные мощные хвосты.

Предыдущее исследование показало, что эти динозавры, которые жили в период между 174 и 101 млн лет назад, могли хлестать своими похожими на кнуты хвостами со скоростью звука примерно в 1225 км/ч. Вместо этого истинная скорость их хвостов была бы ближе к скорости автомобиля. Новое исследование показало, что диплодоциды могли хлестать своими длинными извилистыми хвостами со скоростью примерно в 100 км/час, что также впечатляет.

[ + – ] Новое исследование показало, что диплодоциды могли хлестать своими длинными извилистыми хвостами со скоростью примерно в 100 км/час, что также впечатляет Фото: Live Science

Для того, чтобы выяснить истинную скорость размахивания хвостов этими динозаврами, ученые изучили окаменелости пяти разных диплодоцидов и создали цифровую модель хвоста, используя измерения, которые они сделали во время изучения останков динозавров. Полученная модель хвоста была в длину 12 метров, весом в почти 1500 кг и имела 82 позвонка.

По словам Симоны Конти, автора исследования, сохранилось всего несколько экземпляров этих огромных динозавров с наиболее хорошо сохранившимися хвостами.

"После сбора данных и настройки размеров хвостов мы создали модель и попытались воспроизвести результаты из другого исследования, которые показали, что динозавры могли хлестать своими хвостами со скоростью звука", — говорит Конти.

[ + – ] Для того, чтобы выяснить истинную скорость размахивания хвостов этими динозаврами, ученые изучили окаменелости пяти разных диплодоцидов и создали цифровую модель хвоста, используя измерения, которые они сделали во время изучения останков динозавров. Полученная модель хвоста была в длину 12 метров, весом в почти 1500 кг и имела 82 позвонка Фото: Live Science

Но вместо того, чтобы достичь такой скорости, моделированный хвост раскрошился, когда его заставляли мотаться вперед и назад на таких высоких скоростях. Ученые считают, что причина кроется в мягких тканях, которые соединяют каждый из позвонков в хвосте, включая различные мышцы, сухожилия, и кожу.

"Всякий раз, когда симуляция терпела неудачу, мы замечали, что модель хвоста не могла имитировать суставы между позвонками и чрезмерно растягивалась. Достижение таких высоких скоростей имело свои ограничения, и они не могли справиться с таким быстрым движением, и мы теряли части хвоста", — говорит Конти.

Хотя точное назначение такого похожего на кнут хвоста у динозавров до сих пор неизвестно, ученые считают, что, судя по форме он, вероятно, использовался как оружие или способ общения между этими древними животными.

Как уже писал Фокус, ученые пришли к выводу, что млекопитающие уже готовы были захватить Землю еще до того, как астероид убил динозавров. И для этого у них были все возможности.