Эти животные уже готовы были захватить мир еще до того, как астероид убил динозавров

Новое исследование показывает, что древние млекопитающие были лучше приспособлены к тому, чтобы пережить падение астероида 66 млн лет назад, чем нептичьи динозавры.

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Большинство динозавров вымерло, когда миллионы лет назад на Землю упал огромный астероид диаметром в 10 км. Новое исследование показывает, что небольшие древние млекопитающие уже имели все к этому времени необходимые адаптационные навыки, чтобы пережить катастрофу и "захватить" после нее планету, пишет Live Science.

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Ученые пришли к такому выводу проведя исследование сложных взаимодействий между огромным количеством древних животных и их экосистемами до и после падения астероида.

Свои результаты ученые получили изучив 1600 окаменелых останков более 470 родов животных, куда входили млекопитающие, рыбы, крокодиловые, птицы, и нептичьи динозавры. Возраст этих окаменелостей проходит как раз по границе между концом мелового периода (от 145 до 66 млн лет назад) и началом палеогена (от 66 до 23 млн лет назад).

По словам Томаса Каллена из Карлтонского университета, Оттава, Канада, исследование показывает, что мелкие наземные животные, включая млекопитающих, а также пресноводные животные, были лучше приспособлены, чтобы пережить вымирание по сравнению с большинством динозавров.

[ + – ] Трицератопс в сопровождении мелких млекопитающих и черепахи поглощает растительную пищу. Он еще не знает, что его мелкие соседи переживут массовое вымирание, а он нет Фото: Live Science

По словам ученых, эволюция млекопитающих привела к тому, что на планете появились животные, которые могли есть самую разнообразную пищу, жить в различных температурах и погодных условиях и быстро производить потомство, чтобы быстро восстановиться после внезапной катастрофы.

Раньше ученые считали, что массовое процветание млекопитающих на Земле стало следствием вымирания динозавров. Считалось, что эти животные заполнили пустующие ниши в экосистеме планеты. Но все больше палеонтологических данных доказывают то, что млекопитающие уже начали заполнять новые для них ниши, еще до падения астероида. И новое исследование подтверждает это.

"Ближе к моменту падения астероида, в конце мелового периода, климат на Земле стал немного холоднее. Но несмотря на это нептичьи динозавры не адаптировались к новым условиям. Они продолжали жить так же, как и раньше. Их роль в экосистеме оставалась в значительной степени стабильной, за исключением того факта, что разнообразие крупных травоядных динозавров несколько уменьшилось, а их влияние в пищевой цепи немного сократилось", — говорит Каллен.

[ + – ] Большинство динозавров вымерло, когда миллионы лет назад на Землю упал огромный астероид диаметром в 10 км. Новое исследование показывает, что небольшие древние млекопитающие уже имели все к этому времени необходимые адаптационные навыки, чтобы пережить катастрофу и "захватить" после нее планету Фото: Dartmouth College

По словам ученых, в то же время млекопитающие осваивали все новые и новые места обитания, с разным климатом и также приспосабливались к разной пище. Это и позволило этим древним животным после падения астероида на Землю быстро адаптироваться к новым условиям.

"Конечно, в своем исследовании мы использовали только окаменелости, найденные на территории США, поэтому я думаю, если получить больше данных из других регионов, то это даст максимально полную картину, того, что произошло во время вымирания и после него", — говорит Каллен.

Фокус уже писал о том, что наша планета могла бы выглядеть совсем по-другому, если бы динозавры пережили падение астероида 66 млн лет назад.

Также Фокус писал о необычном динозавре, которого ученые назвали более древним тираннозавром, ведь он жил за сотни миллионов лет до появления знаменитого гигантского хищника.

Как уже писал Фокус, чудовищные "горгоны" пережили массовое вымирание 250 млн лет назад, но это их не спасло, и они превратились в "ходячих мертвецов".