Гніздилися, як птахи. Вчені виявили понад 250 скам'янілих яєць титанозаврів в Індії

В Індії знайшли гніздо з 256 скам'янілими яйцями динозаврів, що свідчить про те, що ці тварини гніздилися разом, як і сучасні птахи.

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Дослідники з Нью-Делі знайшли 92 місця гніздування, які колись належали титанозаврам — сімейству довгошиїх динозаврів, що охоплювало одних з найбільших з коли-небудь відомих динозаврів, пише Daily Mail.

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Гніздо динозаврів, що простягається приблизно на 1 000 км зі сходу на захід, є одним з найбільших з відомих людині, і відкриває нові можливості для вивчення цього величезного виду.

Наприклад, той факт, що яйця знаходяться так близько одне від одного, свідчить про те, що батьки не залишалися надовго, щоб спостерігати за вилупленням своїх новонароджених, вважають фахівці.

[ + – ] A: Яйце, що повністю не вилупилося. B: Контури яйця, яке, ймовірно, не вилупилося. C: Стиснуте яйце зі стрілкою, що вказує на вікно для вилуплення, та фрагментами шкаралупи, позначеними кружечками. D: Яйце. E: Деформоване яйце з поверхнями, що ковзають одна повз одну Фото: Dhiman et al., 2023, PLOS ONE

Це тому, що для них не було б місця, а якби вони це робили, палеонтологи помітили б більше скам'янілих розбитих яєць.

Крім того, в регіоні не так багато скам'янілих кісток молодих птахів, що свідчить про те, що малята покидали гніздо невдовзі після того, як вилуплювалися.

Дослідники виявили яйця шести різних видів титанозаврів — більше, ніж знайшли серед скам'янілостей скелетів у цій місцевості досі.

Це свідчить про те, що на індійському субконтиненті існувало більше різноманіття динозаврів, ніж вважалося раніше.

Титанозаври були останнім великим сімейством завроподів перед Крейдово-палеогеновим вимиранням, близько 65 мільйонів років тому.

Завроподи характеризувалися чотирма ногами, довгими шиєю і хвостом, маленькою головою і травоїдним раціоном. Однак тіло титанозаврів було кремезнішим, а кінцівки — ширшими, ніж в інших завроподів.

Скам'янілості титанозаврів знаходили на всіх континентах, окрім Антарктиди, а видів налічується близько 40.

[ + – ] Карта досліджуваної території з позначенням розташування досліджених ділянок з яйцями динозаврів Фото: Dhiman et al., 2023, PLOS ONE

[ + – ] Вважається, що деякі яйця були відкладені близько до берегів озер та ставків, і вони часто занурювалися під воду Фото: Dhiman et al., 2023, PLOS ONE

[ + – ] Завроподи характеризувалися чотирма ногами, довгими шиєю і хвостом, маленькою головою і травоїдним раціоном Фото: Wikipedia Commons

Деякі з яєць, які знайдені щільно складеними разом, мали дуже схожий діаметр, що свідчить про те, що їх поклали так, щоб їхні поверхні торкалися одна одної.

Дослідники вважають, що титанозаври копали неглибокі ями для своїх яєць, як це роблять сучасні крокодили.

Вони також знайшли перше в історії динозаврів "яйце в яйці", що вказує на те, що істота мала сегментовану матку і відкладала яйця послідовно, як сучасні птахи.

"Яйце в яйці" виникає, коли яйце проштовхується назад у репродуктивну систему матері і з'єднується з іншим новоутвореним яйцем.

Зі свого боку це свідчить, що репродуктивна біологія динозаврів була більше схожа на біологію птахів і крокодилів, ніж на черепах і ящірок, як вважалося раніше.

[ + – ] Вони також знайшли перше в історії динозаврів "яйце в яйці", що вказує на те, що істота мала сегментовану матку і відкладала яйця послідовно, як сучасні птахи Фото: Harsha Dhiman

Знахідка всіх гнізд у такій близькості також вказує на те, що титанозаври утворювали колонії для розмноження, які збиралися разом для гніздування.

Тип породи, яка зберігала яйця, наштовхнув дослідників на думку, що деякі кладки відкладали близько до берегів озер і ставків.

[ + – ] Кругові кладки яєць динозавра Фото: Dhiman et al., 2023, PLOS ONE

Їх часто покривало водою та ховало в осаді, що не давало змоги вилупитися маленьким динозаврам.

[ + – ] Збережені фрагменти розбитих яєць Фото: Dhiman et al., 2023, PLOS ONE

Раніше Фокус писав, що насправді тиранозавр був зовсім не таким, як його зображають.

Окрім цього, вченим вдалося з'ясувати, що подобалося їсти першим динозаврам.