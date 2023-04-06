Між столиками на задньому дворі: в китайському кафе виявили сліди динозавра

Зазвичай скам'янілості знаходять у віддалених і важкодоступних місцях, але іноді знахідки трапляються і в несподіваних. У цьому випадку це був китайський ресторан, який приховував неймовірну знахідку.

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Світ палеонтології часто асоціюється із запиленими місцями розкопок та віддаленими районами. Проте команда вчених зробила неймовірне відкриття завдяки вечері в китайському ресторані у 2022 році. Після того, як допитливий відвідувач ресторану Garden у провінції Сичуань помітив незвичайні сліди на кам'яній підлозі у відкритому дворику, з'ясувалося, що це були скам'янілі сліди завропода, який жив у цій місцевості мільйони років тому, повідомляють IFLScience.

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У 2022 році випадковість у ресторані "Garden" у провінції Сичуань, Китай, призвела до відкриття слідів динозаврів. Під час вечері в ресторані відвідувач помітив десяток рівномірно розташованих відбитків на кам'яній підлозі у відкритому дворику. Його цікавість спонукала до подальшого дослідження, яке підтвердило, що сліди мають вік приблизно 100 мільйонів років і належать завроподам.

Сліди помітили раніше, ще в 1950-х роках, але тоді їх не вважали настільки важливими. Однак, перетворення цього місця на ресторан в останні роки знову виявило сліди.

Сліди порівнювали з повними викопними скелетами, і команда підрахувала, що власник відбитків мав би бути майже 10 метрів завдовжки в житті Фото: Anthony Romilio

Доцентка Лідія Сін з Китайського університету наук про Землю, яка працювала над відкриттям, зазначила, що в цьому регіоні немає скелетів динозаврів. Тому скам'янілі сліди надають безцінну інформацію про види динозаврів, які мешкали в цій місцевості. Використовуючи 3D-сканери, команда підтвердила, що відбитки залишили завроподи, рослиноїдні динозаври, які виростали до величезних розмірів.

Доктор Ентоні Роміліо з Лабораторії динозаврів Квінслендського університету сказав, що сліди порівнювали з повними викопними скелетами, і команда підрахувала, що власник відбитків мав би бути майже 10 метрів завдовжки в житті. Хоча це не так багато, як у Патаготітана, який виріс приблизно в чотири рази більше, це все одно неймовірна довжина.

"Ресторанні сліди" привернули увагу світової спільноти і походять з нижньої крейди, що залягають у формації Цзягуань, і є відбитками ніг завропода типу Brontopodus.

Це відкриття слугує нагадуванням про те, що ми завжди повинні бути допитливими і звертати увагу на навколишній світ. Це доказ того, що навіть несподівані місця можуть дати уявлення про історію Землі. Для декого щасливі відкриття можуть статися навіть під час перекусу.

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