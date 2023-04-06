Между столиками на заднем дворе: в китайском кафе обнаружили следы динозавра

Обычно окаменелости находят в отдаленных и труднодоступных местах, но иногда находки встречаются и в неожиданных. В этом случае это был китайский ресторан, скрывавший невероятную находку.

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Мир палеонтологии часто ассоциируется с запыленными местами раскопок и отдаленными районами. Однако команда ученых совершила невероятное открытие благодаря ужину в китайском ресторане в 2022 году. После того как любознательный посетитель ресторана Garden в провинции Сычуань заметил необычные следы на каменном полу в открытом дворике, выяснилось, что это были окаменевшие следы завропода, жившего в этой местности миллионы лет назад, сообщают IFLScience.

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В 2022 году случайность в ресторане "Garden" в провинции Сычуань, Китай привела к открытию следов динозавров. Во время ужина в ресторане посетитель заметил десяток равномерно расположенных отпечатков на каменном полу в открытом дворике. Его любопытство побудило к дальнейшему исследованию, которое подтвердило, что следы имеют возраст около 100 миллионов лет и принадлежат завроподам.

Следы заметили раньше, еще в 1950-х годах, но тогда их не считали столь важными. Однако превращение этого места в ресторан в последние годы снова обнаружило следы.

Следы сравнивали с полными ископаемыми скелетами, и команда подсчитала, что владелец отпечатков должен быть около 10 метров длиной в жизни Фото: Anthony Romilio

Доцент Лидия Син из Китайского университета наук о Земле, работавшая над открытием, отметила, что в этом регионе нет скелетов динозавров. Поэтому окаменевшие следы предоставляют бесценную информацию о видах обитавших в этой местности динозавров. Используя 3D-сканеры, команда подтвердила, что отпечатки оставили завроподы, растительноядные динозавры, произраставшие до огромных размеров.

Доктор Энтони Ромилио из Лаборатории динозавров Квинслендского университета сказал, что следы сравнивали с полными ископаемыми скелетами, и команда подсчитала, что владелец отпечатков должен быть около 10 метров длиной в жизни. Хотя это не так много, как у Патаготитана, выросшего примерно в четыре раза больше, это все равно невероятная длина.

"Ресторанные следы" привлекли внимание мирового сообщества и происходят из нижнего мела, залегающего в формации Цзягуань, и являются отпечатками ног завропода типа Brontopodus.

Это открытие служит напоминанием о том, что мы всегда должны быть любознательными и обращать внимание на окружающий мир. Это доказательство того, что даже неожиданные места могут дать представление об истории Земли. Для некоторых счастливые открытия могут произойти даже во время перекуса.

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