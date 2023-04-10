Еволюціонували на молекулярному рівні: шерстяні мамонти не завжди були "пухнастими"

Вчені з Центру палеогенетики Стокгольмського університету та Шведського музею природознавства провели нове дослідження геному шерстистого мамонта, одного з найвідоміших вимерлих тварин.

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Дослідження показало, що шерстисті мамонти еволюціонували, щоб отримати густішу шерсть, великі жирові відкладення і менші вуха протягом 700 000 років, коли вони блукали сибірськими степами, кидаючи виклик загальноприйнятому уявленню про цих істот. Дослідницька група порівняла геноми 23 сибірських шерстистих мамонтів з 28 сучасними геномами азійських та африканських слонів, проливаючи світло на те, що робить мамонта шерстистим мамонтом на молекулярному рівні, повідомляють Daily Mail.

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Шерстистий мамонт — одна з найвідоміших вимерлих істот, близька до сучасного слона. Масивний ссавець важив близько шести тонн і сягав близько 4-х метрів заввишки, його зазвичай зображують з величезними іклами та важким шерстяним покривом. Однак нове дослідження геному припускає, що перші шерстисті мамонти, можливо, не були такими пухнастими, як вважалося раніше.

Експерти порівняли геноми шерстистих мамонтів з геномами сучасних слонів, їхніх найближчих родичів, щоб краще зрозуміти, що робить мамонта шерстистим мамонтом Фото: Jens Lasthein

Згідно з дослідженням, яке провели вчені з Центру палеогенетики Стокгольмського університету та Шведського музею природознавства, шерстисті мамонти еволюціонували до пухнастішої шерсті, більших жирових відкладень та менших вух протягом 700 000 років, коли вони блукали сибірськими степами. Експерти порівняли геноми шерстистих мамонтів з геномами сучасних слонів, їхніх найближчих родичів, щоб краще зрозуміти, що робить мамонта шерстистим мамонтом.

Провідний автор дослідження Девід Дієс-дель-Моліно пояснює: "Шерстисті мамонти мають деякі дуже характерні морфологічні особливості, такі як густе хутро і маленькі вуха, які ви, очевидно, очікуєте, виходячи з того, як виглядають заморожені зразки. Але є також багато інших адаптацій, таких як жировий обмін і сприйняття холоду, які не настільки очевидні, оскільки відбуваються на молекулярному рівні".

У дослідженні проаналізували геноми 23 сибірських шерстистих мамонтів, 22 з яких жили протягом останніх 100 000 років, а 23-й належав одному з найдавніших відомих шерстистих мамонтів — чукотському, який жив приблизно 700 000 років тому. Порівнявши геноми цих мамонтів з геномами сучасних слонів, дослідники змогли визначити, що багато з визначальних рис шерстистого мамонта — такі як густе хутро, жировий обмін і здатність сприймати холод — ймовірно, вже були присутні, коли шерстистий мамонт вперше розійшовся зі своїм предком, степовим мамонтом.

Однак нове дослідження геному припускає, що перші шерстисті мамонти, можливо, не були такими пухнастими, як вважалося раніше Фото: Ian Watts

Степовий мамонт був зовсім іншим видом і не був шерстистим мамонтом. Він з'явився приблизно 1,8 мільйона років тому. Однак ці визначальні риси шерстистого мамонта розвинулися далі і стали вираженішими у нащадків чукотських мамонтів.

"Найдавніші шерстисті мамонти не були повністю еволюційно розвиненими, — каже співавторка дослідження Любов Дален, професорка еволюційної геноміки в Центрі палеогенетики. — Вони, можливо, мали більші вуха, а їхня шерсть була іншою — можливо, менш теплоізоляційною та пухнастою порівняно з пізнішими шерстистими мамонтами".

Крім того, що дослідження проливає нове світло на еволюцію шерстистих мамонтів, воно також виявило гени, які були адаптивними до життя в холодному середовищі, такі як метаболізм і накопичення жиру. Деякі з цих генів є спільними для сучасних арктичних ссавців, таких як північні олені та білі ведмеді.

Степовий мамонт був зовсім іншим видом Фото: Current Biology

Загалом, дослідження дає змогу зазирнути в генетику шерстистого мамонта і може допомогти дослідникам краще зрозуміти, як ця культова тварина пристосувалася до життя в сибірських степах. Хоча всі мамонти, геноми яких проаналізували в дослідженні, зібрані в Сибіру, вчені сподіваються розширити свої дослідження в майбутньому і порівняти північноамериканських шерстистих мамонтів, що може дати ще ширшу картину еволюції цієї тварини.

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