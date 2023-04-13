Перший та унікальний. Дослідникам вдалося знайти череп динозавра віком майже 100 млн років

Титанозаври, зокрема патаготитани, в Крейдяному періоді бродили майже по всіх куточках світу. Попри їхнє глобальне поширення та велику кількість, лише кілька видів добре збереглися.

Related video

Один вид, Diamantinasaurus matildae, відомий за трьома певними зразками, а тепер в Австралії знайшли ще один, який включає майже повний череп з деякими цікавими, раніше невідомими, особливостями. Про це пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Новий зразок D. matildae, якого назвали Енн, має дивовижну схожість з іншим видом динозаврів, Sarmientosaurus musacchioi, з Аргентини. Зокрема дуже маленькі конусоподібні зуби, схожі на долото. Дослідники також виявили схожість у структурі кісток черепа та потилиці.

"Цей череп дає нам рідкісне уявлення про анатомію цього величезного завропода, який жив на північному сході Австралії майже 100 мільйонів років тому, — сказав доктор Стівен Поропат, провідний дослідник і палеонтолог із Кертінського університету. — Наше дослідження показує, що Diamantinasaurus був одним із "найпримітивніших" титанозаврів. Краще зрозумівши цей вид, можна пояснити, чому титанозаври були такими успішними, поширеними по всьому світу, аж до кінця Епохи динозаврів".

Реконструкція черепа динозавра Фото: Propat, S et al. (2023)

Команда провела комп'ютерну томографію фрагментів черепа зразка. Весь череп має довжину близько 50 сантиметрів і показує більшу частину лівої сторони голови, хоча правої майже нема. Останки знайшли у 2018 році на станції Елдерслі, поблизу Вінтона в Квінсленді, Австралія.

Це рідкісна знахідка черепа завропода. Попри те, що скелет патаготитана склали із шести особин, його голова, яка зараз виставлена в Лондонському музеї природознавства, повинна була мати репліку, створену на основі схожих видів, оскільки жодної справжньої голови патаготитана ніколи не виявляли раніше.

Дослідники вважають, що ці кістки підтверджують теорію про існування сухопутного мосту між Австралією та Південною Америкою, який з'єднував континенти через Антарктиду.

Дивовижна схожість між морфологією черепа Diamantinasaurus matildae і Sarmientosaurus musacchioi підтверджує теорію про те, що ці два види тісно пов'язані між собою. Відомо, що вони існували в один і той же період часу близько 95 мільйонів років тому, і цілком можливо, що навіть разом мандрували Південною півкулею.

Раніше Фокус розповідав, що мамонти еволюціонували на молекулярному рівні, щоб отримати густу шерсть та маленькі вушка.