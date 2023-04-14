Динозавр Руки-ножиці. Вчені знайшли скам'янілість екстраординарного предка сучасних птахів

Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами теризинозавра та троодонтида на території Британії.

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Археологи виявили стародавні зуби в трьох графствах у Великобританії. Вони вважають, що древня тварина, якій належали скам'янілості, жила тут 168 мільйонів років тому, пише Daily Mail.

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Знайдені останки можуть бути найдавнішими відомими у світі доказами існування теризинозавра та троодонтида і представляти одних з найдавніших родичів птахів, коли-небудь виявлених.

Відомо, що теризинозавр жив наприкінці крейдяного періоду близько 70 млн років тому і був одним з останніх та найбільших представників своєї унікальної групи. Вперше його останки знайшли в Монголії.

Троодонтиди жили в юрському і крейдяному періодах на території Північної Америки, Європи та Азії. Переважно невеликими пернатими динозаврами.

Ці динозаври вважаються одними з найближчих родичів сучасних птахів, вони еволюціонували в численні види протягом середнього юрського періоду. А проте скам'янілостей з цього періоду існує не так багато.

Загадкові зуби, деякі з яких знайдені ще в 1970-х роках, а інші — нещодавно, вдалося ідентифікувати за допомогою новаторських методів машинного навчання, застосованих дослідниками з Музею природознавства та Біркбекського коледжу.

Мапа, де вдалося виявити останки цих видів динозаврів Фото: Trustees of the Natural History Museum, London

Провідний дослідник Саймон Віллс, аспірант Музею природознавства, розповідає: "Разом зі скам'янілостями, знайденими в інших місцях, це дослідження свідчить про те, що на той час група Maniraptora (група ящеротазових динозаврів підряду Тероподи (Theropoda), яка включає предків сучасних птахів та "непташиних" динозаврів, — ред.) вже досягла глобального поширення. Зуби, які ви вивчили, є єдиними скам'янілостями троодонтида і теризинозавра, коли-небудь знайденими у Великобританії, і водночас найдавнішими доказами існування цих динозаврів у світі".

Щоб використати метод машинного навчання, дослідники спочатку створили 3D-модель кожного зуба за допомогою комп'ютерної томографії, щоб штучний інтелект міг інтерпретувати інформацію про скам'янілості.

Зуби були настільки малими, що виміряти вручну їх не вийшло Фото: Trustees of the Natural History Museum, London

Причиною додаткових кроків став маленький розмір знахідок. Зуби були настільки малими, що виміряти вручну їх не вийшло.

Дослідники зазначають, що з подальшими технологічними інноваціями, ймовірно, машинне навчання стане поширенішим і допоможе розгадати ще більше таємниць палеонтології.

Раніше ми розповідали, що дослідникам вдалося виявити перший в історії череп динозавра виду Diamantinasaurus matildae. Йому майже 100 млн років.

А також Фокус писав, як, на перший погляд, камінь виявився яйцем динозавра, якому 60 млн років.