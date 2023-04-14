Динозавр Руки-ножиці. Вчені знайшли скам'янілість екстраординарного предка сучасних птахів
Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами теризинозавра та троодонтида на території Британії.
Археологи виявили стародавні зуби в трьох графствах у Великобританії. Вони вважають, що древня тварина, якій належали скам'янілості, жила тут 168 мільйонів років тому, пише Daily Mail.
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Знайдені останки можуть бути найдавнішими відомими у світі доказами існування теризинозавра та троодонтида і представляти одних з найдавніших родичів птахів, коли-небудь виявлених.
Відомо, що теризинозавр жив наприкінці крейдяного періоду близько 70 млн років тому і був одним з останніх та найбільших представників своєї унікальної групи. Вперше його останки знайшли в Монголії.
Троодонтиди жили в юрському і крейдяному періодах на території Північної Америки, Європи та Азії. Переважно невеликими пернатими динозаврами.
Ці динозаври вважаються одними з найближчих родичів сучасних птахів, вони еволюціонували в численні види протягом середнього юрського періоду. А проте скам'янілостей з цього періоду існує не так багато.
Загадкові зуби, деякі з яких знайдені ще в 1970-х роках, а інші — нещодавно, вдалося ідентифікувати за допомогою новаторських методів машинного навчання, застосованих дослідниками з Музею природознавства та Біркбекського коледжу.
Провідний дослідник Саймон Віллс, аспірант Музею природознавства, розповідає: "Разом зі скам'янілостями, знайденими в інших місцях, це дослідження свідчить про те, що на той час група Maniraptora (група ящеротазових динозаврів підряду Тероподи (Theropoda), яка включає предків сучасних птахів та "непташиних" динозаврів, — ред.) вже досягла глобального поширення. Зуби, які ви вивчили, є єдиними скам'янілостями троодонтида і теризинозавра, коли-небудь знайденими у Великобританії, і водночас найдавнішими доказами існування цих динозаврів у світі".
Щоб використати метод машинного навчання, дослідники спочатку створили 3D-модель кожного зуба за допомогою комп'ютерної томографії, щоб штучний інтелект міг інтерпретувати інформацію про скам'янілості.
Причиною додаткових кроків став маленький розмір знахідок. Зуби були настільки малими, що виміряти вручну їх не вийшло.
Дослідники зазначають, що з подальшими технологічними інноваціями, ймовірно, машинне навчання стане поширенішим і допоможе розгадати ще більше таємниць палеонтології.
Раніше ми розповідали, що дослідникам вдалося виявити перший в історії череп динозавра виду Diamantinasaurus matildae. Йому майже 100 млн років.
А також Фокус писав, як, на перший погляд, камінь виявився яйцем динозавра, якому 60 млн років.