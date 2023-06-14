Археологи обнаружили самые древние останки человека: историю придется переписать еще раз

Открытие окаменелостей человека в пещере Там Па Линг, расположенной на севере Лаоса, дало неоценимую информацию об истории нашего вида. Эти древние останки, которым 68 000 – 86 000 лет, идентифицированы как Homo sapiens.

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Первые находки человеческого черепа и челюстной кости там Па Линг в 2009 году ознаменовали потенциальную ценность этого места. Череп обладал четкими признаками Homo sapiens, что указывало на присутствие современного человека в регионе много тысячелетий назад, пишет IFLScience.

Интересно, что пещера Там Па Линг, расположенная в 300 километрах вглубь страны и на высоте 1 000 метров над уровнем моря, вызывает интригующие вопросы, поскольку ранние мигранты, как предполагают, следовали прибрежным маршрутам.

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Последующие раскопки в Там Па Линг принесли все более старые находки из более глубоких слоев пещеры. Недавняя научная статья рассказывает о находке большеберцовой кости, происходящей из глубочайшего слоя, а также о применении различных методов датировки для установления хронологии пещеры.

Доктор Фабрис Деметер из Копенгагенского университета подчеркнул решающую роль Там Па Линг в рассказе о современной миграции людей через Азию, отметив все большее признание ее значения и ценности.

Доктор Кира Вествей из Университета Маккуори описала Там Па Линг как необычное место, которое, вероятно, не служило жильем, а скорее естественным каналом для различных артефактов и останков из окружающего ландшафта. Пещера дала необычно большое количество человеческих костей по сравнению с большинством археологических памятников, хотя дефицит инструментов и остатков животных вызывает удивление. Широкие поиски очагов или признаков человеческого пребывания в окрестностях пока не принесли результатов.

Доктор Кира Вествей из Университета Маккуори описала Там Па Линг как необычное место, которое, вероятно, не служило жильем, а вероятнее естественным каналом для различных артефактов и останков из окружающего ландшафта Фото: Kira Westaway (Macquarie University)

Некоторые палеоантропологи сначала отвергали научную ценность Там Па Линг, утверждая, что все отложения в пещере образовались в результате одного большого наводнения, что делает стратиграфические слои бесполезными для целей датировки. Более того, лаосские власти считали окаменелости слишком ценными, чтобы подвергать их углеродной датировке.

Однако Вествей и ее соавторы успешно продемонстрировали, что там Па Линг происходило постепенное накопление осадочных слоев. Датируя каждый слой отдельно, исследовательская группа смогла определить возраст содержащихся в нем окаменелостей.

Наличие костей животных, которые можно датировать, служило подтверждением для определенных слоев. Дополнительные методы датировки, такие как анализ верхушек сталактитов и люминесцентная датировка, еще больше поддержали исследование, позволив определить, как долго материалы оставались защищенными от подземной радиации.

Итак, установлено, что люди населяли Лаос примерно 77 000 лет назад, с погрешностью плюс-минус 9 000 лет, что свидетельствует о широком и длительном проживании на этой территории. Эти люди, принадлежащие к нашему виду, имели несколько меньшее по современным меркам телосложение, что согласуется с моделью, которая наблюдается среди популяций, обитающих в лесах. Считается, что территория вокруг Там Па Линг оставалась густо укрытой лесом на протяжении всего этого длительного периода.

По всей вероятности, эти ранние жители имели родственные связи с населением, которое населяло Суматру около 68 000 лет назад, а также, если предположить, с теми, кто изготовлял орудия труда в Австралии в ту же эпоху.

Однако генетические исследования коренных австралийцев и жителей Юго-Восточной Азии указывают на недавнее отделение от африканских популяций, совпадающее со временем обособления европейцев и коренных американцев.

Доктор Вествей высказала предположение о возможности прекратившейся ранней миграции, предположив, что если кто-то из этих первопроходцев и остался в регионе после прибытия следующих миграций, то их количество было настолько минимальным, что их вклад в генетическое происхождение современных жителей составлял менее 1 процента.

Причины упадка или неудачи этих первых поселенцев, несмотря на то, что они создали аванпосты в таком большом географическом диапазоне, остаются интригующей загадкой, которую это новое открытие усугубляет.

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