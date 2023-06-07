Что было в моде 30 тыс. лет назад: пещера в Испании показала аксессуары из палеолита

Наши предки, несмотря на тяжелую и опасную жизнь, были людьми, так что не удивительно, что они любили украшения. Новое исследование обнаружило, что они были готовы отправиться в опасное путешествие ради обычных ракушек.

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Люди палеолита жили в условиях дефицита: лишенные необходимой медицинской помощи, развитых орудий труда и организованного управления, они вели простой образ жизни. Однако последние исследования показывают, что эти древние люди обладали острым чувством эстетики. Согласно исследованию, первые жители Испании, жившие примерно 25-30 тысяч лет назад, отправлялись в тяжелые путешествия, чтобы приобрести и тщательно изготовить украшения, пишет Miami Herald.

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Исследование, проведенное совместной группой испанских и немецких исследователей, сосредоточилось на пещере, расположенной вблизи Малаги, как указано в пресс-релизе, опубликованном Университетом Кадиса.

Внутри этой пещеры исследователи сделали интригующее открытие — набор из примерно двенадцати обработанных морских раковин. Считается, что эти ракушки служили подвесками, которыми украшали тела люди эпохи палеолита.

Что делает эти артефакты действительно исключительными, так это их удаленное расположение от береговой линии, что отличает их от подобных находок. Это отличие означает, что для получения этих раковин необходимо было преодолевать значительные расстояния.

Исследователи предполагают, что ранние люди совершали опасные путешествия длиной не менее 50 километров, чтобы добыть ракушки из Средиземного моря. Более того, из-за изменения береговой линии в течение следующих тысячелетий, вполне вероятно, что эти бесстрашные исследователи решались преодолевать еще большие расстояния.

Известно, что пещера, названная Куэва-де-Ардалес, была местом значительной символической активности, как обнаружили исследователи. Кроме чрезвычайных раковин, в ее пещерных глубинах было найдено более 1 000 старинных гравюр и рисунков. Эта пещера имеет огромное значение, поскольку ее спорадически заселяли люди в течение примерно 58 000 лет.

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